Ha iniciado la Liga BetPlay Dimayor 2024-I y América de Cali continúa en busca de un nuevo entrenador. El plantel escarlata necesita un reemplazo para Lucas González y han sido muchos los nombres que han sonado como candidatos y el máximo accionista del club, Tulio Gómez confesó haber tenido contactos con un campeón continental.

La dirigencia de América de Cali sorprendió a todos con el despido de Lucas González a solo días del inicio de la Liga BetPlay Dimayor 2024-I. El entrenador había sido confirmado por el propio Tulio Gómez semanas atrás, pero toda la situación dio un giro y las altas esferas del club decidieron remover al DT de su cargo.

Ahora, América busca un nuevo entrenador. Muchos nombres han sonado como candidatos a llegar al banquillo escarlata en las últimas horas, siendo el más importante el de Ricardo Gareca. Caída la opción del ‘Tigre’, crece la incertidumbre sobre quién estará al mando de La Mechita para este 2024.

Tulio Gómez mueve sus contactos

El máximo accionista de América de Cali ha conversado sobre la búsqueda de entrenadores en Zona Libre de Humo. Si bien saltaron varios nombres a la mesa, Gómez reconoció haber tenido contacto directo con un estratega que sabe lo que es ganar títulos continentales desde el banquillo.

Al ser cuestionado por César Farías, Tulio Gómez reconoció haber entrado en contacto con Luis Zubeldía. “Con él no he hablado pero me gusta ese técnico, siempre me ha gustado Gamero, hablé con Zubeldía, me encanta ese técnico. Con él hablé, he hablado con mucha gente, con muchos técnicos, eso enriquece”.

Gran candidato para América de Cali

El argentino Zubeldía puede ser una opción más que viable para América de Cali ante su necesidad de un entrenador que garantice un salto de calidad. El DT ha dirigido a Lanús (ARG), Barcelona (ECU), Racing de Avellaneda (ARG), Liga de Quito (ECU), Santos Laguna (MEX), Deportivo Alavés (ESP) y Cerro Porteño (PAR).

El último ciclo del DT fue con Liga de Quito de Ecuador. Con este equipo logró los únicos dos títulos que ha ganado como entrenador, siendo campeón del campeonato local en 2023, así como también se consagró en la Copa Sudamericana. El argentino finalizó su contrato el pasado 31 de diciembre y podría llegar como agente libre.

Toda la actualidad del fútbol colombiano en la palma de tu mano. Síguenos en nuestro grupo de WhatsApp y en Google News.