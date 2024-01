América de Cali no la pasó bien en su debut de la Liga Colombiana 2024-I. Su inicio no fue el mejor y se estrenó ante su gente con derrota frente a Águilas Doradas por la mínima diferencia. En un partido que tuvo de todo, el cuadro vallecaucano no pudo ganar y por momentos se vio mal ante un equipo terminó llevándose un sorpresivo resultado.

Las redes sociales no perdonaron al conjunto ‘escarlata’ y les cobraron los fichajes caídos de Arturo Vidal y Ricardo Gareca. Los memes fueron tendencia luego de que el árbitro pitara el final. Los comentarios de los hinchas de otros equipos llamaron la atención de todos, mientras que los del cuadro vallecaucano fueron mesurados en su mayoría, pues aseguran que esto hasta ahora está empezando.

Las redes sociales no perdonaron la derrota de América y le cobraron con memes

Para nadie es un secreto la ilusión que hubo de los hinchas del América con la llegada de Arturo Vidal, así como también es sabido el esfuerzo que hizo la junta directiva para juntar el dinero y hacerle la propuesta al chileno, quien al final no dio una respuesta positiva que cerrara el negocio.

También estuvo el golpe de la no contratación de Ricardo Gareca, técnico con el que buscaban reemplazar a Lucas González, a quien despidieron días antes de iniciar el campeonato. Estas razones, sumadas a la derrota y al juego mostrado por el equipo en el Pascual Guerrero durante la noche del sábado, les salió caro en redes sociales.

Técnico de América se quejó del árbitro y dejó contundente frase

“Yo creo que a pesar del corto tiempo, le dimos seguridad al equipo en zona defensiva. No hay que reprocharle nada a los jugadores y hay que felicitarnos porque se exigieron al máximo. Por otro lado, aunque no me gusta hablar de los árbitros, me parece que este (Nicolás Gallo) dejó perder mucho tiempo y eso al final nos perjudicó”, dijo Alex Escobar.