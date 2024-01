Arturo Vidal le mandó un mensaje al América de Cali y explicó por qué no llegó

Sin duda una de las grandes novelas que quedará en el recuerdo de los hinchas de América de Cali, será la del fallido fichaje del mediocampista Arturo Vidal, futbolista de un gran recorrido internacional, multicampeón, y que estuvo muy cerca de llegar al cuadro vallecaucano, pero finalmente el futbolista decidió irse para el Colo Colo de Chile.

Las opiniones de los fanáticos del conjunto ‘escarlata’ tomaron lo ocurrido con Vidal de diferentes maneras, algunos se mostraron contentos porque no se dio la contratación, debido a que aseguraban que es un jugador avanzado de edad y que pedía mucho dinero, mientras que otros lamentaron que no se concretara lo que pudo haber sido uno de los mejores fichajes del fútbol colombiano¿Qu.

Pues horas después de que se confirmara que Arturo no se vestirá de ‘rojo’, el propio futbolista habló del tema por medio de su canal de Twitch, allí le dedicó unas palabras al América y a su hinchada, a la que le agradeció por los mensajes de cariño que recibió, al club por el esfuerzo que hizo para poder contratarlo, pero indicó que su amor por Colo Colo fue lo que definió todo.

“En Cali se han portado muy bien conmigo, siempre me han tratado superbién, así que… no se dio, pero los estaremos apoyando a la distancia. Les deseo lo mejor en Colombia, ojalá sean campeones. Un saludo a todos los del América de Cali”, expresó Vidal, el cual estaría tratando de concretar los últimos detalles para sumarse a Colo Colo.

¿Llegará Arturo Vidal a Colo Colo?

Hasta el momento no se ha hecho oficial el fichaje del ‘King’ en el cuadro ‘cacique’, debido a que las negociaciones no se han dado con la facilidad que se esperaba, ya que el club le hizo una primera oferta al jugador, la cual fue muy baja y no cumplía con las expectativas del volante, pero en las últimas horas, según contó el periodista César Luis Merlo, se realizó un nuevo ofrecimiento.

Se espera que en las próximas horas, Vidal firme contrato con el equipo colocolino, y de esta manera ser presentado como su flamante refuerzo, en lo que será uno de los grandes fichajes para el fútbol chileno en los últimos años.

¿Qué se sabe del nuevo técnico de América de Cali?

La intención de la dirigencia de los ‘Diablos Rojos’ fue la de contratar al entrenador Ricardo Gareca, pero a pesar del deseo, el argentino está muy lejos de poder ser el nuevo ‘timonel’ de los vallecaucanos, debido a que tendría casi todo arreglado para el técnico de la Selección de Chile, es por esto que ahora el ‘escarlata’ está entre Luis Fernando Suárez y César Farias como el nuevo DT, aunque no se descarta que pueda quedarse al mando Álex Escobar.

