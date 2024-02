Atención, América: el partido de Copa Sudamericana 2024 vs. Alianza FC ya tiene estadio

Hubo un momento que se dudó sobre Barranquilla, entonces Alianza FC trasladó el caso a Bogotá, donde ya habían informado y hasta hubo comunicado de prensa confirmando el partido en El Campín, el próximo 6 de marzo. Con lo que no se contaba es que ese mismo día juega Santa Fe por Copa Colombia desde las 8:00 pm contra Boca Juniors de Cali. A eso se suma la negativa de Conmebol tras el cambio radical de clima, por lo que las intenciones de préstamo quedaron canceladas.

Inicialmente, el partido se tenía estipulado para jugarse en Valledupar , pero el estado del terreno del juego no pasó las exigencias de la Conmebol, por lo que no se autorizó que se pudiera desarrollar en el Armando Maestre. De inmediato, comenzó el plan de búsqueda y el club vallenato tuvo que ponerse a la tarea de encontrar un escenario indicado.

Vale resaltar que el equipo vallecaucano buscará una buena participación en Copa Sudamericana , es un equipo grande y siempre deberá tener protagonismo en el exterior. No hay duda que está con la presión y la obligación de clasificarse a la fase de grupos. Su rival en esta fase previa es debutante a nivel internacional, es un equipo que lleva pocas semanas en acción tras la desaparición de Alianza Petrolera. Alianza F.C., de Valledupar, espera dar el golpe ante el gigante.

Todo está definido y después de varios días de incertidumbre, el partido Alianza FC vs. América de Cali, por la fase previa de la Copa Sudamericana, ya tiene estadio. Ya es oficial el escenario, el día y horario para el partido definitivo del torneo continental. Cabe recordar que este torneo tiene una ronda preliminar por países a compromiso único, el ganador pasará a la fase de grupos. El favorito en este caso es América de Cali.

Comunicador Social y Periodista especializado en deportes con más de 9 años de experiencia en medios de comunicación. De mente futbolera y corazón santafereño, apasionado por el ciclismo. Cubro el día a día del fútbol colombiano, Atlético Nacional, América de Cali, Millonarios, Selección Colombia, jugadores colombianos en el exterior, etc. Diplomado en periodismo deportivo / táctica y estrategia en fútbol y periodismo digital. He trabajado en medios de gran reconocimiento como El Espectador, Diario AS Colombia, El Periódico Deportivo y Colombia.com. Cobertura en Bolavip desde 2021.