En la rueda de prensa posterior al partido contra Santa Fe, Farías tuvo que enfrentar preguntas incómodas sobre su continuidad al frente del equipo. Si bien reconoció algunas mejoras desde su llegada, la eliminación deja un sabor amargo y cuestiona la efectividad de su proyecto.

La dura realidad golpeó al América de Cali este domingo tras caer derrotado 1-0 ante Independiente Santa Fe. Este resultado, sumado a la serie de malos resultados previos, confirmó la eliminación del cuadro ‘escarlata’ del primer semestre de la Liga BetPlay 2024-1, sin opciones de clasificar a los cuadrangulares finales.

La desazón entre la hinchada americana es evidente. La eliminación de la Copa Sudamericana y la mala campaña en el torneo local han generado un clima de incertidumbre y críticas hacia la gestión del técnico venezolano César Farías.

Vea la respuesta de César Farías sobre su futuro en América (6:12)

El periodista le pregunta al técnico venezolano si ha considerado poner su cargo a disposición de la directiva debido a los recientes resultados del club. El técnico venezolano duda un poco antes de responder y señala que la rueda de prensa no tiene ese propósito.

“No, yo no he dicho eso… Discúlpeme, en este momento estamos hablando del partido… Yo no puedo, o sea, no puedo no, no tengo por qué entrar en una diatriba con eso ahora mismo. Yo respeto su opinión, no hay ningún inconveniente, todo el respeto del mundo, pero no tengo la obligación de hablar de algo que no sea del partido en este momento.”

La ultima fecha

América de Cali aún tiene que enfrentar un último partido para decirle adiós al primer semestre, el 28 de abril se jugara en Palogrande el último partido para el club escarlata en el 2024-1, será un partido ‘entretenido’ contra el equipo de Dayro Moreno que está tratando de buscar romper una mala racha de tres fechas perdiendo todo.

¿Qué sigue para el América?

La directiva del América tendrá que tomar decisiones cruciales en los próximos días. La continuidad de Farías no se ha puesto en duda aun, y la búsqueda de refuerzos para el segundo semestre será fundamental para intentar enderezar el rumbo y evitar un nuevo fracaso.

La situación del América de Cali es preocupante. Pero no es el único club ‘grande’ que ha sido eliminado de la Liga Colombiana en el primer semestre, cabe destacar que Atlético Nacional otro grande del FPC tambien fue eliminado y la discusion que se genero fue de terror.