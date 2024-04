Finalmente, la eliminación de Atlético Nacional es oficial. El Verdolaga tuvo un torneo lamentable, aunque lograron mejorar su situación con la llegada de Pablo Repetto al banquillo. Aún así, no les bastó y sentenciaron su despedida de la Liga BetPlay Dimayor 2024-I con su caída ante Deportivo Pereira.

Atlético Nacional llegaba a las fechas finales de la Liga BetPlay Dimayor 2024-I con la obligación de ganar todos sus partidos y esperar resultados favorables en otros partidos. Sin embargo, no lograron cumplir con sus propios deberes y han caído por la mínima diferencia como locales ante Pereira.

Ahora, Pablo Repetto deberá iniciar con la preparación del próximo campeonato corto del año, mientras se disputan los cuadrangulares finales. El entrenador compareció ante la prensa luego de la derrota y asumió la responsabilidad de la eliminación.

Repetto no se ocultó tras la eliminación de Atlético Nacional

Pablo Repetto habló de la expulsión de Juan Felipe Aguirre, pero no justificó el la derrota. “La expulsión condiciona el segundo tiempo, pero no es excusa del resultado. No pudimos generar y terminamos perdiendo merecidamente el partido porque no estuvimos a la altura“.

El DT asumió la culpa, pese a no haber dirigido gran parte del campeonato. “Soy responsable de la eliminación. Sabíamos que era difícil. Nos habíamos ilusionado por esa seguidilla de partidos y se corta en un partido raro y pasan cosas que atraen los fantasmas. Lo mínimo afectó hoy y hay desgaste y eso también incidió. No estuvimos con la actitud de jugar una final y este partido es la gota que derrama el vaso para que no estemos en los ocho“.

“Hay mucho para mirar hacia adelante y creer. Tenemos el compromiso de revertir este duro momento que se está viviendo. Primero asimilaremos esta derrota y pensar en el próximo partido. Después, haremos un análisis y se tomarán decisiones” añadió el uruguayo luego de la decepción.

¿Cambios en Nacional?

Ahora, Pablo Repetto podrá iniciar la preparación del próximo torneo, teniendo un mercado de pases para hacer variantes en el plantel a su medida. Vale recordar que el DT asumió en marzo y no pudo hacer pretemporada, ya que tomó las riendas tras la salida de John Jairo Bodmer.

“Nosotros llegamos al club y uno tiene que adaptarse a lo que hay y cuando hay un periodo de pases tomaremos decisiones. Estamos en el camino de terminar el semestre y comenzaremos el camino de la conformación del plantel. No voy a opinar de los jugadores públicamente, eso se hace en el camerino o individualmente” concluyó.