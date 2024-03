América de Cali no la pasa bien en el Fútbol Colombiano, está por fuera de los ocho y lejos de la clasificación a los cuadrangulares finales. Además, quedó eliminado de la Copa Sudamericana al caer en partido único frente a Alianza Petrolera. Los resultados no se están dando y la hinchada ya mostró su inconformidad con el actual entrenador.

En redes sociales inició una campaña en contra del técnico César Farías, la mayoría pide su salida. Sin embargo, el estratega tiene por ahora el respaldo de los directivos, quienes fueron los que lo contrataron, dejando por fuera cinco días antes de iniciar el campeonato al técnico Lucas González.

Con esta imagen, hinchas del América piden la salida de Farías

“¡Nadie está por encima de la institución!” es la frase junto a una imagen de César Farías y una ‘X’ de rechazo. Los comentarios de los aficionados, en su mayoría, es pidiendo la salida del entrenador y reprochando la decisión de los directivos que quisieron darle un giro de 180 grados a lo que era el proyecto de América de Cali.

¿Se va o se queda Farías en América? Farías respondió

Eduardo Luis inició preguntándole sobre si mantenía las sensaciones de la rueda de prensa tras la derrota, el entrenador respondió que: “era el sentimiento que tenía post partido y lo repito, siento vergüenza y tristeza, es una situación normal, algo que se escapa del deseo y el trabajo que hacemos, no se nos dieron las cosas, pero no nos vamos a rendir. Cuando uno tiene las pulsaciones altas, no se puede tener la misma reacción”.

En cuanto a su futuro, del cual muchos tienen dudas y la relación que tiene con los directivos respondió: “sobre mi continuidad nosotros los técnicos siempre trabajamos con la maleta en la puerta, somos muchos técnicos y solo gana uno, hemos estado hablando con la presidenta y Tulio, pero pensamos en el partido del fin de semana. Hay que estar tranquilos”.

Otro de los temas del cual se ha hablado en las últimas horas es su estado contractual y una posible clausula en dado caso de su no continuidad, Farías aclaró la situación económica y dijo: “no hay ninguna atadura para que tomen una decisión, lo conversé con la presidenta, mi salida no pasaría por ahí. La familia Gómez se ha comportado muy bien conmigo, yo no soy nuevo en esto, entiendo las situaciones, si ellos no quisieran contar conmigo lo entiendo perfectamente, pero no me lo han dicho”.