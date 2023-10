Alexandre Guimaraes es uno de los entrenadores más queridos por los hinchas de América de Cali, esto debido al buen papel que realizó dirigiendo con el equipo, logrando levantar un título, además, su carisma hizo que se ganara el corazón de los aficionados, que lamentaron la menara en la que se dio su salida.

El técnico brasilero sonó en las últimas semanas para regresar al fútbol colombiano, específicamente al Deportes Tolima, club con el que tenía todo arreglado para hacer su vinculación, pero cuando ya estaba cerca de viajar a Colombia a firmar su contrato, no se llegó a un acuerdo con el equipo por el pago de los impuestos y finalmente no se dio la contratación.

‘Guima’ se encuentra libre, por lo que se rumora como candidato de algunos clubes que pasan por momentos difíciles en la actualidad, uno de los equipos con el que se empezó a vincular fue el Deportivo Cali, el cual ha tenido una mejora, pero algunos fanáticos no están contentos con el entrenador Jaime de la Pava.

Alexandre y el mensaje al Cali

Pues en una entrevista para la emisora Caracol Radio, a Guimaraes la preguntaron sobre la posibilidad de dirigir al ‘azucarero’, a lo que el técnico fue muy contundente asegurando que de ninguna manera dirigiría al ‘verdiblanco’, esto por su pasado, gran relación y lo que hizo con los ‘Diablos Rojos’.

“No, jamás, no puedo. No solo yo, otros colegas que han estado en América también. Pero además el hecho, nosotros en nuestras dos oportunidades, 102 partidos que hemos tenido a través de todo este tiempo con América, nos da pie como para haber ingresado en este lugar de entrenador y de cuerpos técnicos muy respetados y por supuesto no es algo que ni siquiera me pase por la cabeza”, dijo Alexandre.

¿Cómo le fue a ‘Guima’ en la ‘Mecha’?

Alexandre tuvo dos pasos por América de Cali, el primero entre el año 2019 y 2020, allí consiguió salir campeón de la Liga Colombiana, trofeo que fue muy festejado por los aficionados, debido a que el equipo había tenido un tortuoso paso por la segunda división, por lo que fue el dejar atrás los malos días vividos.

Tras su salida, Guimaraes regresó al ‘escarlata’ entre el 2022 y 2023, realizando unas buenas campañas, pero que lastimosamente para él, no las pudo concretar con un título, por lo que la dirigencia decidió no contar más con él y no le renovaron contrato.