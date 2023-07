Edwin Cardona fue oficializado por el América de Cali tras tener la documentación al día desde Argentina. El volante colombiano habló con Saque Largo y tocó varios temas de los que generó opiniones de todo tipo. Agradeció por la llegada al cuadro ‘escarlata’, contó detalles de por qué tomó su decisión, entre otras cosas.

“Estoy agradecido con Dios por la llegada al América, con los que hicieron posible que esto se diera. La hinchada nos ha recibido muy bien junto a mi familia”, inició diciendo el nuevo ‘10’ del conjunto vallecaucano.

Sobre su estado físico dijo que le dolieron algunas críticas y contó las razones por las que volvió al Fútbol Colombiano: “me duele un poco porque hay gente que habla sin saber qué pasa detrás del jugador, hablan sin saber, pero aquí hay una persona, que lo que me pasó a mí no le pase a nadie, me faltaron al respeto, pero quería volver a disfrutar del fútbol, de mi familia y lo que hago, estoy muy feliz, no lo veo como una revancha, sino como una oportunidad de jugar en un grande como lo es América, hablaré en el campo de juego”.

También se refirió a cómo se dio su llegada, el salario y las posibilidades que tenía en el balompié internacional: “hubo contacto con mi representante, él me contó, había propuestas de otros equipos, pero lo hablé con mi familia y tomamos la mejor decisión, aquí no vengo por dinero, no firmé un contrato grande, es totalmente falso, tenía para irme para Arabia y Europa, pero soy una persona de códigos, vamos a ser muy felices, vamos a darle una alegría impresionante a los hinchas”.

En cuanto a la Selección Colombia y Néstor Lorenzo, Cardona dijo: “todo jugador sueña con la Selección, es un orgullo representar a mi país, cuando uno no juega es frustrante, charlé con el cuándo lo enfrenté ante Melgar, quería que volviera a tener un ritmo de competencia y no será fácil, hay una calidad de jugadores muy buena, buscaré la oportunidad, por eso vine a trabajar”.