América de Cali no pudo vencer al Atlético Bucaramanga por la fecha 6 de la Liga Colombiana I-2024, resultado que no dejó para nada contentos a sus hinchas, debido a que el equipo mostró buenos momentos de juego, pero no logró la puntada final a la hora de la definición, además, dejó ver algunas fallas en la zona defensiva.

Tras el final del compromiso, el entrenador Rafael Dudamel, se mostró contento con el trabajo que hizo su equipo, debido a que llevaron a cabo el plan que tenían, el cual consistía en bloquear el ataque americano, y que según el DT del ‘Leopardo’, lograron conseguir y de ahí que el juego terminara en igualdad a cero goles.

César Farías y su desacuerdo con Rafael Dudamel

Pues el entrenador de América de Cali también habló en rueda de prensa sobre lo que fue el partido, pero también se refirió a lo que había dicho su compatriota Rafael Dudamel, del que aseguró no estaba de acuerdo con su visión del compromiso: “Son puntos de vista que yo respeto, con Rafael somos amigos, pero no. El partido no fue eso. No lo comparto bajo ningún punto de vista. Fue un resultado cruel”.

Y después Farías agregó: “Con Rafa somos grandes amigos, pero siento que analizamos de manera diferente el resultado. No me gusta hablar de las estadísticas del juego, pero si las revisamos ahí creo que él está confundido porque nosotros sí atacamos”, dijo el técnico de los ‘Diablos Rojos’.

El malestar del resultado en América de Cali

El técnico Farías, aunque quedó satisfecho con el rendimiento que mostró su equipo, no ocultó su malestar por no haber concretado y así quedarse con la victoria, aunque resaltó que todo mejorará con el pasar de los partidos y el campeonato no es como se inicia, sino que como termina.

“Aunque la única forma de mejorar es seguir trabajando, noto buenos principios futbolísticos del equipo. De mi experiencia anterior con Águilas, aprendí que el campeón se hace a través del semestre y no es el que arranque mejor. Como se lo dije a la presidenta, tarde o temprano las piezas van a encajar”.

Encuesta ¿Con quién estás de acuerdo? ¿Con quién estás de acuerdo? YA VOTARON 0 PERSONAS

Toda la actualidad del fútbol colombiano en la palma de tu mano. Síguenos en nuestro grupo de WhatsApp y en Google News.