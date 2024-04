América de Cali ha atravesado meses realmente complicados a nivel de resultados y finalmente han conseguido quebrar su mala racha. El equipo escarlata lleva 4 partidos al hilo sumando puntos y parece haber puesto fin al mal momento. Ahora el entrenador, César Farías ha dejado un mensaje que llena de esperanza a los fanáticos.

Ha sido una temporada sumamente compleja para América de Cali. El equipo ha tenido que pelear en la parte baja de la tabla durante gran parte del campeonato en curso, hasta el punto de estar en duda su presencia en los cuadrangulares. Muchos pidieron la cabeza del entrenador, César Farías.

Ahora, La Mechita parece haber retomado el rumbo. El club no ha perdido ninguno de sus últimos 4 partidos del campeonato, ganando 3 y empatando 1. Son varios factores los que han influido en el resurgir del equipo y el entrenador ha dejado una frase que llena de esperanzas a los hinchas.

Palabras esperanzadoras de César Farías

En una entrevista con El Alargue de Caracol Radio, Farías destacó el rendimiento del equipo en los últimos partidos. “Nos llenamos de la confianza que da el tener un camerino sano, una banda de amigos que lo dan todo el uno por el otro. De los últimos 12 puntos hicimos 10 y los dos que se escaparon fueron en la altura“.

El DT llenó de ilusión a los hinchas, asegurando que el equipo ya había superado la mayor parte de las dificultades en este campeonato, estando ya en la octava plaza. “La peor parte ya la hemos ido pasando más allá de todos los partidos difíciles que tenemos por delante“.

¿Qué sigue para América?

El entrenador se refirió a los próximos objetivos del plantel escarlata. “Primero tenemos que clasificar, es el deber ser de los equipos grandes, pero en Colombia hay muchísimos equipos grandes, más que en otros países, dos de cada ciudad grande. Además Junior, Once Caldas, Tolima, Bucaramanga, Pereira. No se cuál será nuestro futuro, pero sí siento que el camerino está fuerte, ya superamos las 30 sesiones de trabajo (…) a partir de allí nos vamos ilusionando“.

Farías resaltó la dificultad de asumir el cargo en uno de los equipos grandes de Colombia. “Este equipo no lo dirige cualquiera, sostener la dificultad en este equipo tampoco. Además no tenía nada en mi carrera que me vinculara con América como otros que podían haber jugado en el club (…) a mí me gusta asumir estos retos“.