Las próximas semanas serán cruciales en América de Cali luego de que el equipo quedara eliminado de la Liga colombiana, antes de los cuadrangulares. El elenco dirigido por César Farías se quedó sin posibilidades de clasificar a las finales del FPC, por lo que la plantilla tendrá vacaciones anticipadas. Sin embargo, no habrá descanso para una dirigencia que espera tomar decisiones claves tras el sonoro fracaso del proyecto en el primer semestre de 2024. Ya empiezan a sonar los primeros nombres como posibles refuerzos.

El balance para América en el primer semestre de 2024 es bastante penoso. Quedó eliminado de la Copa Sudamericana por Alianza F.C y también quedó sin posibilidades de pelear por la estrella de la Liga, luego de perder con Santa Fe. Esos resultados tienen a César Farías en la cuerda floja. En los próximos días se tomará una decisión sobre su continuidad. Mientras tanto, en el club ya empieza a sonar con fuerza el sonajero de posibles contrataciones y hay un nombre inesperado en la lista.

¿Iago Falque podría regresar a América en el 2024-2?

Desde hace varias semanas, se viene manejando una versión en Cali de que Iago Falque podría ser contratado nuevamente por América. Aún no hay mayor información al respecto de este negocio, pero se sabe con certeza que el español estará de regreso a la capital del Valle del Cauca en las próximas semanas. Él se fue del equipo Escarlata por justa causa, luego de que su chofer fuera baleado por un intento de hurto en Cascajal. Desde entonces se ha mantenido inactivo.

Se dice que el volante estará en Cali para negociar con América un tipo de alianza para llevar jugadores a España. Un tema netamente vinculado a negocios empresariales. Sin embargo, otras fuentes aseguran que Iago Falque podría recibir una oferta para volver a jugar. El club lo buscaría como refuerzo del equipo para el segundo semestre de 2024.

Los tres jugadores que se irían de América para el 2024-2

Con la eliminación de América ratificada en Liga, las informaciones desde Cali apuntan a la salida de tres jugadores que no rindieron en el primer semestre de 2024. Se esperaba que su aporte fuera fundamental dentro del equipo, pero estuvieron bastante lejos del nivel que todos esperaban. Víctor Ibarbo y Rodrigo Holgado serían los primeros futbolistas a los que se les abriría la puerta para que se marchen.

Por otra parte, está la situación particular de Edwin Cardona. Desde Cali dan como un hecho que el volante no va a renovar contrato y se va del club en las próximas semanas. No se sabe con certeza su futuro, pero por su pasado se asegura que podría estar muy cerca de concretar su regreso a Atlético Nacional. Su paso por la Sultana del Valle fue sin pena ni gloria.

En América se habla de una “reconstrucción de plantilla” para el segundo semestre de 2024. De esta manera, se esperan más salidas del equipo por bajo rendimiento y decisiones técnicas.