Esto es lo que se sabe del interés de un grande de Ecuador por Radamel Falcao García

Hay novedades sobre Radamel Falcao García con el mercado de pases de por medio. El Tigre actualmente le cumple el sueño a los hinchas de Millonarios y más allá de los pocos goles que ha marcado en este semestre, vestir la camiseta azul es más que suficiente para muchos hinchas que lo ven como un ejemplo. Se espera que en cuadrangulares semifinales, el delantero pueda hacer valer su presencia en la cancha y marque la diferencia.

En el partido contra Deportivo Pereira, por la fecha 18 de la Liga Colombiana II-2024, Radamel Falcao García fue titular y estuvo los 90 minutos en cancha. Tuvo algunas aproximaciones de gol, pero con poco peligro en la portería de Salvador Ichazo. Pese a su presentación, que se supone hace feliz a la hinchada, no faltaron los críticos e incluso le dijeron “muerto total”, tras el 0-0 en El Campín.

Por otra parte, hay incertidumbre en Millonarios no solo por los pocos goles que lleva Falcao, sino por su continuidad en el 2025. Algunas versiones señalan que Radamel no tendría problema y firmaría la renovación de contrato, más allá de que sea campeón o no. Seguramente, el equipo azul jugará torneo internacional la próxima temporada y querrá ir con su máxima estrella ante la Conmebol.

Pese a esos deseos, la preocupación aumenta debido a posibles intereses de otros equipos por Radamel Falcao García. Por ejemplo, desde Ecuador se conoció la versión que Liga Deportiva Universitaria de Quito (LDU), tendría en el radar el fichaje de El Tigre para 2025, lo que sería suficiente para romper el mercado de pases ecuatoriano.

¿Falcao aceptaría una propuesta de uno de los equipos más grandes de Ecuador?

Cabe recordar que la Liga de Quito es uno de los equipos más grandes del fútbol ecuatoriano. Incluso, es uno de los más destacados en Sudamérica, pues ganó Copa Libertadores (2008) y Copa Sudamericana (2023). En la zona Merconorte, es de los clubes más laureados de la región, junto a Atlético Nacional. LDU quisiera tener a Radamel Falcao García como fichaje estrella.

Pese al deseo, el periodista Alexis Rodríguez bajó de la nube a los hinchas y periodistas ecuatorianos y confirmó que Radamel Falcao no estaría pensando salir de Millonarios. Incluso, en su respuesta, agregó que desde hace dos semanas, el jugador está negociando su renovación con Millonarios. De esta manera, los intereses de la Liga de Quito se apagan por completo en Bogotá.

