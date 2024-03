El silencio en la mesa fue sepulcral y las caras de enojo no las pudieron evitar. Además, explicaron la jugada culpando la defensa de España que dejó transportar tanto a Luis Díaz. Además, ninguno llegó al cierre de Daniel Muñoz, quien entró solo al área y definió con calidad.

No solamente en Argentina, pues los mismos españoles reaccionaron al golazo de Daniel Muñoz y el show de la Selección Colombia. Dejaron absolutamente claro que conocen a Luis Díaz y otra vez recordaron el talento de James Rodríguez.

