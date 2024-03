La particular reacción de narradores españoles al gol de Daniel Muñoz

Si bien, España era el que dominaba el partido y el que había tenido las mejores opciones de gol, los cambios le dieron un revulsivo a la Selección Colombia, en una jugadota de Luis Díaz y pase de ensueño de James Rodríguez. Por ejemplo, el silencio en la mesa de El Chiringuito fue sepulcral y las caras de enojo no las pudieron evitar.

Para nadie era un secreto que la Selección España era la gran favorita para quedarse con el resultado, así lo veían también los programas deportivos españoles. Los mejores narradores de aquel país llevaron todas las emociones de este compromiso. Desde El Chiringuito hasta la Cadena SER transmitieron en vivo el amistoso y la reacción ante el golazo de Daniel Muñoz fue muy particular.

