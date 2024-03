Farías vs. periodistas: las picantes respuestas en pleno agarrón en rueda de prensa

De esta manera y pese a la discusión en rueda de prensa, César Farías se mantiene en el cargo luego de un mar de rumores de salida del equipo por los malos resultados, por eso era fundamental sumar tres puntos de local y así calmar un poco el ambiente. No solo eso, sino que fue un 2-0 que pudo sostener con 10 jugadores desde el minuto 27 tras la expulsión de Víctor Ibarbo.

Al 69, luego de las dudas, el VAR decretó que era penalti para América de Cali tras la falta contra Cristian Barrios dentro del área. Rodrigo Holgado no se complicó y pudo rematar engañando al rival. Un gol que dio tranquilidad y desesperó a Alianza, que se salió definitivamente del partido.

El periodista Paolo Arenas recopiló las oraciones que tiró César Farías. El técnico exigió respeto y aseguró que no se va a dejar atropellar y que los periodistas parecían hinchas. El buen resultado del club quedó manchado por el cruce verbal con los comunicadores que solamente buscaban aclarar las dudas. ¿Quién tuvo la culpa? Juzguen ustedes.

Rápidamente, César Farías respondió y dijo que estaban lesionados. Una escena que no debió suceder. Desde ahí, todo se fue al piso y salió mal. La consecuencia de frases empezó a notarse mucho más y el venezolano no tuvo de otra que acordar discusiones con demás periodistas que intervinieron.

Cabe recordar el carácter fuerte de César Farías. Es algo que no es la primera vez que sucede. El técnico venezolano nuevamente se alteró en sus intervenciones y peleó con los periodistas. La pregunta que lo dañó todo fue cuando uno de los comunicadores le preguntó sobre las ausencias de Andrés Mosquera, Michael Barrios y Alexis Zapata, quienes no han podido estar por lesión. Y además, porque cambia de titular partido tras partido.

