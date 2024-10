Una gran controversia se ha generado en América de Cali, tras de las declaraciones de los futbolistas Duván Vergara y Cristian Barrios, quienes minutos después de haber perdido ante el Junior de Barranquilla, en una entrevista declararon su amor y deseo de poder jugar en el equipo ‘rojiblanco’, palabras que no gustaron mucho a la afición ‘escarlata’.

Las declaraciones de Vergara y Barrios ha dividido las opiniones en la fanaticada, debido a que algunos han asegurado que no importa que sean hinchas del Junior, siempre y cuando rindan con América, mientras que otros han expresado su desacuerdo con las palabras, asegurando que no era el momento de hacerlo, después de una derrota, razón por la que piden su salida.

Cristian Barrios estaría amenazado

Desafortunadamente, la situación ha subido de tono y no se quedó solamente con las críticas a los futbolistas, sino que trascendió a amenazas, así lo reveló la esposa de Cristian Barrios , Danis Márquez , por medio de sus redes sociales, en donde denunció que su marido está recibiendo este tipo de intimidaciones por parte de algunos fanáticos americanos.

“Yo quiero decir algo porque los veo alterados y con amenazas a nuestra familia. Por más que repito mil veces la entrevista que hizo Cristian no le veo nada de malo, se están ahogando en un vaso de agua porque quieren, como todo futbolista profesional para ellos es un sueño algún día, portar la camiseta del equipo de su ciudad”, dijo Danis.

Foto: Danis Márquez.

Cristian Barrios no pedirá disculpas

Además, Márquez aseguró que: “Mi esposo es la alegría de ese equipo, si él está bien todos están bien, no se estresen por una bobada. Sigan apoyando que vamos muy bien, aun líder. Nuestros muchachos están concentrados en lo que viene y ustedes dándose mala vida”.

Y concluyó asegurando que su esposo no tiene que pedirle disculpas a nadie, como lo han solicitado algunos hinchas de América. “Voy a repetir, Cristian no tiene que pedirles disculpas a nadie. Él no hizo nada malo, los invito a verse la entrevista completa, solo escuchan lo que les conviene para hacer daño y llenarse de odio”.

