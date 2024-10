Fabián Vargas defiende a Cristian Barrios y Duván Vergara tras confesar el amor por Junior

“Hay momentos también para hacer preguntas. Entonces la crítica también le cae al que hace la pregunta en caliente. Fue una respuesta sincera. A los dos los encaminaron con la pregunta hacia lo mismo. Que no tengan capacidad para responderlo de una mejor manera, estoy de acuerdo, tendrían que trabajarlos para responder ese tipo de preguntas condicionadas. Pero a mí me pareció muy mala leche del periodista que hizo esa pregunta”, dijo Fabián Vargas en el VBAR de Caracol Radio.

“Junior es un equipo que en finales se crece. Si en algún momento me llega la oportunidad de venir a Junior a jugar, que es un sueño, esperemos que Dios me lo pueda cumplir. Seguiré entregando lo mejor de mí para el América, que es el club en el que estoy”, agregó.

“No era el equipo con el que quería perder, es fútbol. También me ha tocado ganarle a Junior en algunas ocasiones, lo he celebrado humildemente y toca aceptar la derrota. Es una sensación bonita venir a Barranquilla y enfrentar al equipo que soy hincha. Este triunfo a Junior lo ayuda a aspirar a estar dentro de los ocho y de clasificar pronto”, dijo Cristian Barrios.

Las figuras de América de Cali, Cristian Barrios y Duván Vergara, no tuvieron una buena tarde y el fútbol de ellos quedó en un segundo plano tras el buen trabajo del Junior en zona defensiva. Ambos jugadores ofensivos hablaron en zona mixta y dejaron una respuesta que no cayó bien en el equipo vallecaucano. Son titulares con ‘Polilla’ Da Silva y sus aportes serán fundamentales en una posibilidad de título en diciembre.

