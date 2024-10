Por su parte, América de Cali pasa la página de Barranquilla y se concentra en la ida de las semifinales de la Copa Colombia, ante Atlético Bucaramanga. El club del ‘Polilla’ Da Silva está casi que obligado a alcanzar alguna final en este remate de temporada. El golpe del Metropolitano espera no hacer efecto contrario en el grupo de jugadores.

“Quedaba la sensación de que Mele se había adelantado pero no es tan así. La imagen se congela en el momento en que Duván va a hacer impacto con el balón, en ese instante el arquero debe tener al menos uno de sus pies en contacto con la línea o SOBRE la línea, es decir, por encima. Acá Mele mete un “saltito” y me parece que sigue estando sobre la línea”, dice el VAR Central.

Al final, el VAR tuvo que intervenir y el árbitro, tras la revisión, declaró que era atajada válida y no había repetición del penalti. Santiago Mele se mantuvo como figura de este triunfo de Junior, pero la polémica en la hinchada del América continúa. Duván parece hacer un ‘amague’ antes de ejecutar, lo que permite la duda. Al momento de ver la secuencia, se ve que Mele no se mueve hacia adelante mientras el balón está detenido en el ‘punto blanco’.

