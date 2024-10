El contundente mensaje de la hinchada de Nacional desde El Campín para Millonarios y América

Aproximadamente, 30 mil personas se dieron cita en el estadio El Campín para el partido Fortaleza vs. Atlético Nacional.

Aproximadamente, 30 mil personas se dieron cita en El Campín para el partido Fortaleza vs. Nacional, por la fecha 15 de la Liga Colombiana II-2024. Un 1-0 gracias al gol de Kevin Viveros. Tres puntos más y cuarta posición para quedar cerca de la clasificación a cuadrangulares semifinales. Duro mensaje para Millonarios, que habitualmente llena en su casa, así como América, que también ha convocado el poder su hinchada en este escenario. El estadio de todos.

No solo eso. La victoria cayó en momentos donde los escándalos sacuden a Atlético Nacional, habría rescisión de contrato de Alfredo Morelos por un grave accidente cuando conducía en estado de embriaguez y el técnico mexicano Efraín Juárez aún no convence, pese a que suma 29 puntos y tiene al club verdolaga al borde de la clasificación para continuar en la pelea por la estrella de diciembre.

