La Fecha 17 de la Liga Betplay 2024-1 está siendo la jornada más escandalosa que se haya visto en los últimos años. Los errores arbitrales están a la orden del día y esta vez han sido para incidir y afectar directamente en los resultados de los partidos del FPC. América vs. Deportivo Pasto dejó una acción insólita que ni los expertos en temas arbitrales saben como explicar lo que pasó. César Farías no dejó pasar su reacción, a pesar de que no le gusta hablar de los árbitros.

América de Cali tuvo que haberle ganado al Deportivo Pasto en el Pascual Guerrero, pero el árbitro del partido no dejó. Así de simple. Al equipo de César Farías le negaron un claro penal y en la última jugada del partido les anularon un gol que era totalmente válido. La segunda acción es la que más polémica ha generado y César Farías habló de ello en rueda de prensa.

Así respondió César Farías de América al gol legal que le anularon ante Pasto

Cuando faltaban segundos para que se acabara el partido, se presentó un autogol que le daba la victoria al América sobre el Deportivo Pasto. Sin embargo, el árbitro decidió anular todo por una supuesta falta de Adrián Ramos sobre el defensor, Nicolás Gil. Todos esperaron a que el juez recibiera el llamado del VAR para revisar la acción, algo que nunca ocurrió. El colegiado reanudó todo y el partido acabó 0-0.

Como era de esperar, esta jugada fue tema de conversación en rueda de prensa y César Farías no ocultó su decepción. El estratega venezolano se mostró benevolente con el árbitro para no aumentar la polémica, pero sí fue contundente. Ese error le costó dos puntos al América de Cali en su lucha por llegar a cuadrangulares.

“Me sorprende que no se haya esperado la intervención del VAR. Nos quita dos puntos importantes, eso nos deja más tristes. Es parte del fútbol lo del final, era gol y eran 2 puntos que nos metían séptimos. No lloriqueo con los árbitros ni perjudico a un ser humano que se equivocó“.