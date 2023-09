Sin duda alguna, el semblante de Lucas González cambió por completo y ahora luce, más o menos igual a como estaba cuando dirigía a Águilas Doradas en el primer semestre de 2023. Cuando todo parecía indicar que sería despedido del América de Cali, su equipo cambió por completo de actitud, comenzó a ganar y ahora están luchando por el liderato de la Liga colombiana.

Hace 6 fechas cambió todo el panorama en América. En ese entonces, la hinchada presionaba para la salida inmediata de Lucas González y Tulio Gómez estuvo muy cerca de darle gusto a los fanáticos. Sin embargo, los jugadores del plantel salieron a respaldarlo, levantaron cabeza y no solo salieron del fondo de la tabla de posiciones. Sumaron 14 puntos en los últimos 6 juegos y ahora están luchando en la parte alta de la tabla de posiciones.

El renovado apoyo de los hinchas de América con Lucas González

Luego de la goleada que protagonizó América de Cali en la Fecha 12 ante Boyacá Chicó, el primero que salió a presumir el excelente resultado fue Lucas González. Allí habló del buen momento que atraviesa su equipo, los resultados positivos y los retos que tienen ahora que están ganando. El DT bogotano fue muy claro y aseguró que el objetivo principal es mantener el ritmo y continuar ganando hasta que acabe la fase del ‘todos contra todos’.

Para terminar con su intervención, a Lucas González le hablaron sobre el nuevo apoyo que recibe de los hinchas por la reciente buena racha de América. Con una sonrisa en el rostro, recordó un mensaje que le llegó por redes sociales donde le decían “fuerza Lucas, perdón que nos comimos la Z”. Por supuesto, recordando que hace un par de semanas la hinchada hacía presión con el “Fuera Lucas” para que renunciara al América.

Próximos partidos para América en la Liga colombiana

Lucas González es consciente de que el calendario que se le avecina al América no es nada fácil. La buena racha que trae el equipo tendrá que exponerse ante rivales de alto calibre que probarán si el buen momento del conjunto Escarlata es tan sólido como los resultados sugieren.

Fecha 13: Águilas Doradas vs. América.

Fecha 14: América vs. Atlético Nacional.

Fecha 15: Pereira vs. América.

Fecha 16: América vs. Millonarios.

Fecha 17: Deportivo Cali vs. América.

Fecha 18: América vs. Atlético Huila.

Fecha 19: Once Caldas vs. América.

Fecha 20: América vs. Atl. Bucaramanga.