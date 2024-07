“Minuto 85: El VAR llama para corregir el error, Rojas (juez central), no recibió el salvavidas, no puede ser mano sancionable, un jugador que intenta dar la espalda al balón y tiene el brazo en posición natural”, fue lo que dijo Barahona y citó Tulio Gómez en las redes sociales.

Tras el show de América de Cali, vino el dolor, pues pasó de ganar 1-0 a perder 1-2. De manera rápida y casi de inmediato, el local empató y remontó. Un gol de William Tesillo al minuto 85 lastimó al visitante. Hubo un tiro de esquina y el central alcanzó a colocar la pelota al segundo palo del venezolano Joel Graterol, mientras la defensa no pudo rechazar.

Duván Vergara fue el autor del único gol de América de Cali en Medellín. Pese a que no fue titular, el volante ingresó para la segunda parte y pudo hacer de las suyas, se le vio como extremo, apoyando a los compañeros en la ofensiva y sorprendiendo a espaldas de los laterales. El visitante jugaba bien, su jugador estrella daba muy buenas sensaciones, pero en dos minutos, Atlético Nacional reaccionó.

