Duván Vergara es uno de los futbolistas que más se ha destacado en la Liga Colombiana II-2024, siendo la gran figura del líder del torneo, América de Cali, anotando goles y echándose el equipo al hombro en los momentos que lo necesita el equipo, razón por la que los hinchas están encantados con el talentoso extremo.

Pero Duván no solamente brilla en la Liga, sino que también en la Copa Colombia, como sucedió en el duelo de ida por los cuartos de final ante el Deportivo Cali, en donde anotó un doblete, siendo el primer gol una verdadera joya desde fuera del área, en lo que es una de las anotaciones más bellas del año.

La revelación de Duván Vergara

En su canal en la red social de streaming ‘Kick’, Duván Vergara habló con sus seguidores sobre lo que fue el clásico que le ganaron al Cali y vio algunos de sus mejores momentos en el partido, fue allí cuando contó que en pleno partido, al momento de hacer una bonita jugada, un futbolista del ‘verdiblanco’ le pidió a sus compañeros que le rompieran el tobillo.

Ante el pedido del jugador del Cali, del que Duván no quiso revelar el nombre, Vergara contó que le respondió que él se lo partiera, por lo que aseguró que su juego siempre ha sido vistoso y de divertirse, algo que no va a cambiar.

Duván Vergara festejando su gol en la Copa BetPlay DIMAYOR 2024 con América de Cali ante Deportivo Cali. Foto: VizzorImage / Gabriel Aponte.

“Ahí se acera un jugador a decirme que juegue serio… a mí me gusta divertirme, entonces ahí llegó uno y empezó decir que ‘denle en el tobillo, pártanselo’, yo le dije, ‘pártamelo tú’, no voy a decir nombre, pero uno tiene que, jogo bonito, tiene que divertirse… así juego, así he jugado de chiquitico en el barrio y me encanta”, contó Vergara.

Los números de Duván Vergara en la Copa Colombia

El América tiene como uno de sus objetivos ganar la Copa Colombia, así lo ha indicado el entrenador Jorge Da Silva, razón por la que le ha dado mucha importancia al torneo poniendo su alineación titular, en la que Duván Vergara ha estado presente en dos de los tres partidos que ha disputado, en los que ha anotado dos goles, uno de ellos de penal.

