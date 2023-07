Este lunes, Edwin Cardona se convirtió en nuevo jugador del América de Cali de manera oficial, luego de que se finiquitaran los últimos detalles y el futbolista pasara satisfactoriamente los exámenes médicos con el club. Tras el anuncio, el volante antioqueño estuvo en una entrevista con el programa Saque Largo y aprovechó para dirigirse a uno de sus periodistas.

En medio de las preguntas, Cardona habló de frente para el periodista JJ Miranda y le dijo: “JJ, con respeto, tú cuando estaba sonando para el América dijiste cosas, la verdad yo no veo mucho de esto, pero sí familiares, y duele que dijiste de cómo venía, sin de pronto verme y saber cosas de mi y en Argentina se hablaron muchas cosas que me las voy a reservar”.

Y agregó: “Lo que dijiste, porque tú sabes lo que dijiste y no lo quiero repetir, y no te lo digo ni con odio, ni con rencor, el día que te vea te voy a dar la mano, pero a veces es bueno medirse en muchas palabras porque tenemos hijos y no solamente le duele a la persona, sino a nuestros familiares”.

Finalmente, sentenció: “Cuando empiece a jugar y demuestre de pronto que no estoy al nivel del club, yo creo que ahí sí acepto todo lo que ustedes dicen y te lo digo con muchísimo respeto porqur sé que muchas personas hablaron de mi y están hablando, pero lo tomo como un reto, una nueva oportunidad para demostrar lo equivocados que están.

VIDEO de la respuesta de Edwin Cardona a JJ Miranda