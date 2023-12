América de Cali culmina su temporada en la Liga BitPlay Dimayor 2023-II y se queda a un paso de sus objetivos. La Mechita no ha logrado clasificar a la final en los cuadrangulares y dejó ir el boleto a la próxima Copa Libertadores. Aún así, el entrenador Lucas González se prepara para un duro 2024 y ha expresado públicamente la necesidad de refuerzos.

La temporada no termina de la mejor forma para América de Cali. El Rojo llegaba a los cuadrangulares de la Liga BetPlay Dimayor 2023-II como uno de los favoritos a clasificar a la gran final y acabó decepcionando con una racha de 4 derrotas.

El club logró su primer triunfo este domingo como local ante Millonarios, pero ya ha quedado matemáticamente fuera de la gran final y las cuentas no dan para su clasificación a la próxima Copa Libertadores. Ahora deberán afrontar un 2024 con la Copa Sudamericana y, desde ahora, Lucas González resalta la necesidad de reforzar el plantel.

Luego de la victoria ante Millonarios por la quinta fecha de los cuadrangulares del Grupo B en el Estadio Olímpico Pascual Guerrero, Lucas González atendió a los medios de comunicación. El DT hizo un balance de la temporada y fue claro con la necesidad de traer refuerzos para la próxima campaña.

“El trabajo de nosotros es intentar ser responsables con nuestras emociones cuando lideras un proyecto como este. A lo que me refiero es que tienes que mirar el desarrollo del juego, evaluar el resultado únicamente es irresponsable porque esto lleva a montarte una radiografía que no siempre es correcta” dijo el entrenador.

“Los cuadrangulares han expuesto nuestras carencias. Somos muy buenos, pero cuando llegamos a estas instancias nos enfrentamos a equipos que se han reforzado para torneos internacionales como lo hizo Medellín, Millonarios. Nos costó ganar los partidos. Esta es una victoria que tiene su sabor amargo, nos quita un peso de encima porque no podíamos ganar. Le ganamos a un equipo que como decía era el que más miedo le tenía de todos, pero esto nos deja amargos porque nos deja sin Copa Libertadores, los jugadores han hecho un gran partido” agregó el estratega de América de Cali.

¿Fichajes para 2024?

Lucas González insistió en la desventaja con los rivales, refiriéndose a la amplitud del plantel. “Los cuadrangulares han expuesto nuestras carencias, nos enfrentamos a equipos que se preparan para competir en torneos internacionales. Tenemos que identificar cuando vas ganando o empatando en el minuto 60, tener alternativas que te ayuden a ir a buscarlo, así como nos pasó con Nacional. El trabajo de nosotros ahora es identificar que perfil de futbolistas nos puede reforzar para recortar estas carencias“.

Fuera de la Copa Libertadores

El entrenador también lamentó el hecho de quedar fuera de la próxima Copa Libertadores. “Estoy triste porque el sueño era ir a la Copa Libertadores, pero no le vamos a restar mérito a lo que si logramos que es clasificar a Copa Sudamericana, el año pasado el club no participó porque el equipo no logró los puntos. No aspirar a la final me duele mucho, tengo amargura“.