América de Cali sorprendió a muchos con la destitución del entrenador, Lucas González a solo días del inicio de la nueva temporada. Ricardo Gareca se perfila como el gran favorito a tomar las riendas del equipo escarlata, pero otro entrenador ha confirmado que el club se puso en contacto con su entorno.

Fue este lunes 15 de enero que América de Cali confirmó que tanto Lucas González como su cuerpo técnico no seguirán al mando del primer plantel de La Mechita para 2024. A pesar de que el entrenador había sido ratificado en el cargo semanas atrás, la dirigencia cambió de parecer y acabó destituyendo al DT.

“América de Cali informa a su afición, medios de comunicación y público en general que el director técnico Lucas González no continuará al frente del equipo profesional. Le agradecemos al profesor y a su cuerpo técnico, Alexis Henríquez, Tiago Pina y Carlos Tabares, su profesionalismo y les deseamos éxitos en sus futuros proyectos” dice el comunicado.

Gareca es el favorito

Desde ese momento, quedó abierta la duda sobre quién será el entrenador del equipo escarlata para esta nueva temporada. El gran favorito para tomar el mando de los Diablos Rojos es el argentino Ricardo Gareca, que se encuentra libre de contrato tras su paso por Vélez Sarsfield.

Sin embargo, está claro que el club maneja distintas opciones por si se llega a caer la llegada del ‘Tigre’ Gareca. Ahora ha salido un entrenador de gran recorrido a asegurar que hubo contactos por parte de América de Cali con personas de su entorno. Concretamente con su representante.

¿Luis Fernando Suárez a América de Cali?

Se trata de Luis Fernando Suárez, entrenador que reveló todo ante el VBar de Caracol Radio. “Yo no he hablado con nadie del América. Tuve una conversación con mi representante, Ricardo Pachón, y él fue quien me mencionó esa posibilidad. Dijo que lo habían consultado sobre eso, que yo era un candidato y estaba esperando cómo evolucionaba todo esto… No sé quién se comunicó con él, fue alguien del América y no le pregunté tampoco”.

El entrenador confesó que le gustaría tomar el mando del equipo. “Es un ejercicio normal en el fútbol que no solamente sea uno el candidato. Sí tengo establecido, desde hace mucho tiempo, y desde que he tenido representantes, es que esas situaciones de dinero se manejan por intermedio de él y después a mí me compete la parte deportiva… Yo les dije que estaba interesado en la oferta y que adelantaran conversaciones, siendo consciente de que no hay solamente un candidato sino varios”.

Así mismo, Suárez mostró su agrado por el trabajo realizado en América en los últimos meses. “A mí me gustó mucho lo que hicieron en el todos contra todos. Me parece que el América estaba haciendo cosas muy interesantes. Dentro de la propuesta siempre estaba ir a ganar y lo hizo bastante bien. Las victorias que consiguió fueron merecidas con muy buen fútbol. Ya después habrá que ver lo de las finales, que es otra clase de fútbol que se debe manejar y no se mostró lo mejor. Creo que lo del todos contra todos las condiciones del equipo eran bastante buenas”.

