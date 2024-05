De esta manera, América deja un lugar para la zona defensiva y saldrá al mercado a mirar la mejor posibilidad para cubrir este lugar del campo. Mientras, ‘Polilla’ Da Silva mira más lugares en la cancha y analiza con quién contar en la nómina, a quién no renovar, a quién traer, a quién mandar a préstamo o en dado caso a quién rescindir.

Vale resaltar que Gastón Sauro jugó en Boca Juniors, pasó por el Basel de Suiza y el Catania de Italia. Además, jugó cinco temporadas en la MLS, dos en el Toluca de México, y también estuvo en Huracán y Sarmiento, en Argentina. En Colombia, no tuvo un buen andar con América de Cali.

Lo primero que se decidió fue la salida del técnico César Farías. El entrenador venezolano no pudo seguir al frente debido al fracaso en el primer semestre. El estratega tuvo que abandonar la dirección técnica y dejó el lugar para que América de Cali lograra encontrar la persona encargada para hacerse cargo.

América de Cali continúa la reestructuración pensando en el segundo semestre de 2024, donde la obligación no es otra que ser campeón. Apenas quedó eliminado en el ‘Todos contra Todos’ de la Liga, Tulio Gómez y la junta directiva comenzaron a dar anuncios importantes y golpes de opinión.

