Una de las noticias más importantes de América de Cali en este 2024. Por fin, luego de la polémica salida del venezolano César Farías, el equipo rojo hizo oficial a su nuevo entrenador. Uno de los ídolos de esta gran institución del fútbol colombiano, el uruguayo Jorge ‘Polilla’ Da Silva es el nuevo entrenador. Anhela ser campeón y llevarlo de regreso a la Copa Libertadores.

Es la noticia que todos los hinchas esperaban. Jorge Da Silva es el nuevo técnico y Tulio Gómez y la junta directiva dan un certero golpe en el FPC. ‘Polilla’ será el encargado de liderar el nuevo proyecto deportivo, que a veces parece moribundo y sin rumbo. Anhela, luego de varios años, colocar una nueva estrella en uno de los escudos más importantes del fútbol sudamericano.

Y en medio de estos objetivos, Jorge Da Silva dejó unas emotivas palabras en el video de presentación de América de Cali. Mientras se muestran imágenes de las épocas de gloria del club en Colombia y Sudamérica, ‘Polilla’ habló con autoridad y expresó desde lo más profundo todo lo que significa la esencia y la pasión ‘Escarlata’.

Oficial América de Cali

“El nunca dejar de creer, el no creer en los imposibles. Es sentirnos orgullosos de nuestro origen. Olvidar todos nuestros problemas con un solo gol. Es saber que no importa el rincón del mundo en el que te encuentres, siempre tendrás un hermano cerca. Esa es la esencia escarlata. Nuestro orgullo, lo que nos hace diferentes al resto. Ahora, juntos podremos demostrarle al mundo que no se siente nada más fuerte que este sentimiento. Juntos, hoy y siempre, contra todo. La verdadera esencia escarlata”, dice ‘Polilla’ Da Silva en el video de presentación de América de Cali.

América comienza un nuevo proyecto deportivo con ‘Polilla’ Da Silva

Los rumores no paraban. Ante la salida de César Farías por los malos resultados en el semestre y la no clasificación a cuadrangulares de la Liga Colombiana I-2024, la lluvia de nombres no se hizo esperar y las hojas de vida llenaban el escritorio de Tulio Gómez. La junta directiva se tomó su tiempo, cabeza fría, y apenas en siete días del mes de mayo, Jorge Da Silva fue el elegido. En su segundo ciclo como DT, el objetivo no es otro que ser campeón. Un título, más una clasificación a Copa Libertadores, es lo que necesita esta institución para relanzar su proceso deportivo.