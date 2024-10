América de Cali empató con La Equidad en el estadio El Campín de Bogotá, en lo que fue un resultado agridulce, debido a que se le escapó la victoria en el último minuto en un cobro de tiro de esquina, tema que no dejó contentos a los hinchas que asistieron al escenario deportivo, los cuales esperaban ver una nueva victoria.

Publicidad

Publicidad

Para este compromiso, el entrenador Jorge ‘El Polilla’ Da Silva decidió realizar algunas variantes en la nómina titular, buscando manejar las cargas de los futbolistas, los cuales vienen jugando cada tres días, situación que los podría llevar a una lesión y de la que habló el técnico en la rueda de prensa posterior al encuentro.

La queja del ‘Polilla’ Da Silva

Ante los medios de comunicación, ‘El Polilla’ expresó su queja por el calendario que han tenido en el FPC, no solamente en América, sino que todos los equipos del fútbol colombiano, a los que le ha tocado jugar de manera muy seguida, lo que promueve lesiones, razón por la que indicó que no era algo que sucediera en otro lugar del mundo.

“Es muy difícil afrontar dos competencias a la vez, no hay futbolista que resista en un buen nivel, este segundo semestre el calendario ha sido muy duro para todos, estamos jugando cada dos-tres días, es gravísimo. No es que me esté quejando, es que no es normal en ninguna parte del mundo, no podemos pretender que los futbolistas mantengan un nivel de rendimiento bueno, el que la gente se merece”.

Publicidad

Publicidad

Jorge Da Silva, técnico del América de Cali en la Liga BetPlay DIMAYOR II 2024. Foto: VizzorImage / Gabriel Aponte.

Las fallas del América de Cali

Ya sobre el partido, el entrenador de América de Cali aseguró que son los primeros autocríticos de los errores que comenten, como se dio en el juego ante La Equidad, lo cual terminó con el empate, aunque aseguró mostrarse orgulloso de sus jugadores, los cuales dan todo en cada compromiso y en Bogotá no fue la excepción.

ver también 'Polilla' contó la razón de la pelea entre los bancos de América de Cali y La Equidad

“Nosotros somos los primeros autocríticos de nuestro trabajo, solo que no comparto lo que decían, que Equidad fue mejor que América, quizá vi otro partido. Nos faltó, fue un poquito más de agresividad y precisión en el último cuarto de cancha por un tercer gol porque había mucho espacio, pero después respecto a lo que sea, igual es fútbol, también hay que valorar y reconocer lo que hacen los rivales. Nosotros no jugamos solos”, dijo Da Silva.

Publicidad

Publicidad