América de Cali ya está trabajando de cara al segundo semestre de 2024, tras los resultados adversos que tuvo en el primer tramo del año. Eliminado de la Liga y la Copa Sudamericana, el equipo quiere revertir ese fracaso y formar un equipo competitivo para el cierre de la temporada. Ya confirmaron al ‘Polilla’ Da Silva como DT, además de los refuerzos de Felipe Gómez y Yerson Candelo. Sin embargo, la hinchada ya empieza a impacientarse por el tema de contrataciones.

No es para menos. Viendo como está el mercado, los hinchas ven al América ‘colgado’ en materia de refuerzos. Atlético Nacional aseguró a David Ospina, Millonarios tiene cerca a Radamel Falcao y Junior parece trabajar en un refuerzo top para Libertadores. La Presidenta del cuadro Escarlata fue consultada por todo esto y su respuesta dejó más dudas que certezas.

“Queremos hacer lo que Florentino hizo con su modelo en el Real Madrid”

Marcela Gómez estuvo dialogando con el programa ‘Zona Libre de Humo’, sobre el tema de refuerzos para América de Cali. La Presidenta del club aseguró que el objetivo que tienen es replicar el modelo que tiene el Real Madrid en Europa. Uno que se viene sosteniendo desde hace muchísimos años y que no solo le pertenece a la Casa Blanca.

“Lo que queremos es poder hacer lo que Florentino hizo con su modelo en el Real Madrid, todos los presidentes en el mundo lo quieren hacer, traer jugadores que muevan abonos, muevan el torniquete”

“No hemos hablado ni con Cuadrado ni con Quintero”; Presidenta de América

Aunque Marcela Gómez tiene claro lo que quiere hacer con América, parece que su equipo no será protagonista en el mercado de fichajes de la Liga colombiana. Al menos no con un nombre muy sonoro o que promueva ese “movimiento de torniquete” como ella pretende. En esa misma entrevista, aclaró que no han intentado negociar con Juan Guillermo Cuadrado ni Juanfer Quintero.

De nombres fuertes, al único que mencionó fue a Duván Zapata. Le gustaría tenerlo en el club, pero fue realista y dijo que el ‘Toro’ aún está muy lejos de volver al fútbol colombiano. Cuando llegue el momento, indicó que comenzarán los contactos de la misma forma como cerraron el regreso de Adrián Ramos.