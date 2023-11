Revelan los nombres de las dos figuras de América de Cali que no seguirían en el 2024

Mucha decepción hay en los hinchas de América de Cali, debido a los pobres resultados del equipo en las dos primeras jornadas de los cuadrangulares de la Liga Colombiana II-2023, las cuales han sido derrotas, las cuales lo tienen muy complicado para poder llegar a la final y disputar el título, que era es el gran objetivo del club.

Precisamente una de las metas que se propuso el proyecto del entrenador Lucas González y la dirigencia, era la de conseguir un cupo a la Copa Conmebol Libertadores 2024, propósito que se ve cada vez más lejos por los últimos resultados, por lo que la Sudamericana es por el momento el torneo intencional que podría disputar.

Pues el ir o no a la Libertadores, también influiría en lo que será la plantilla que armará el América para el 2024, en donde dos de sus jugadores más importantes, tendrían una gran posibilidad de salir de la institución, con destino al fútbol internacional, noticia que no gusta a los hinchas y que reveló el periodista del canal ESPN, Julián Capera.

El presentador publicó un video en su canal de YouTube, en donde contó algunas novedades de los diferentes clubes del fútbol colombiano, incluido el América, del que informó que los futbolistas Juan Camilo Portilla y Cristian Barrios, tendrían ofertas para irse al exterior y tendrían una muy alta posibilidad de darse su salida de la institución.

¿Qué deberá pasar para que Juan Portilla y Cristian Barrios no dejen América de Cali?

Según lo revelado por Capera, aún no está definido cuál será la posición de la dirigencia del cuadro ‘escarlata’ ante una posible oferta por Barrios y Portilla, pero todo dependerá de si el equipo clasifica o no a la Libertadores, por lo que cuando termine la actual Liga, se sabrá si finalmente se acepten o no las posibles ofertas, aunque el papel de los futbolistas será fundamental.

Los jugadores que regresarían al América para el 2024

En pasados días, se conoció que Deportivo Pereira no contará más con Eber Moreno y el Deportivo Pasto con Didier Pino, por lo que ambos futbolistas deberán regresar a los ‘Diablos Rojos’, tras finalizar sus préstamos, caso similar se dará con Joider Micolta y Yáliston Martínez, pero el futuro de estos cuatro jugadores se definirá hasta el próximo año, cuando el entrenador Lucas González, decida si contará con ellos o se les busca equipo.

Encuesta ¿Podrá América de Cali clasificar a la Copa Libertadores 2024? ¿Podrá América de Cali clasificar a la Copa Libertadores 2024? YA VOTARON 0 PERSONAS

Toda la actualidad del fútbol colombiano en la palma de tu mano. Síguenos en nuestro grupo de WhatsApp y en Google News.