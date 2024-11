Un gol de Marino Hinestroza, un cabezazo de Joan Castro, un autogol de Edward López y doblete de Andrés Sarmiento, fue más que suficiente para destruir la táctica del uruguayo Pablo Peirano, quien obtuvo la ventaja del ‘punto invisible’ en el ‘Todos contra Todos’. Atlético Nacional sube al primer puesto del grupo A y no quiere tener margen de error en los cinco partidos que le quedan, teniendo en cuenta que también está en la final de la Copa Colombia.

El equipo verde se vio fuerte en sus líneas y los últimos minutos fueron un trámite en el Atanasio Girardot. Un contundente 5-0 fue más que suficiente para vapulear a Santa Fe, que desde el minuto 3 jugó con 10 jugadores tras la expulsión de Marcelo Ortiz. ‘El León’ se desmoronó en Medellín y no pudo resistir la avalancha de ataque del local.

