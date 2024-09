Pese al gol, la lesión es lo que realmente preocupa a la hinchada de América de Cali. Se cree que el técnico Jorge Da Silva prefirió hacer el cambio por precaución, teniendo en cuenta la seguidilla de partidos que tendrá el equipo rojo en las próximas semanas. Álvarez Balanta pidió el cambio y en el banquillo actuaron de inmediato. Eder es un hombre fundamental en el esquema y tras el gol, prefieren no arriesgarlo más.

