Sorpresa en América de Cali: Lucas González no es más el técnico

América de Cali sigue dando de qué hablar en el Fútbol Colombiano. A la novela de Arturo Vidal surgió una noticia que sorprendió a todos los hinchas. En la noche de este lunes informaron la salida del entrenador Lucas González, sin dar mayor explicación anunciaron que no continúa y que en su reemplazo estará Alex Escobar y varios colaboradores.

A través de un comunicado oficial, el club anunció la inesperada noticia. No dio detalles de por qué la decisión, pero todo parece indicar que están preparando un golpe de opinión con respecto al entrenador que proyectan. Hay quienes aseguran que ya se está hablando con Gareca.

Vea también: Dueño del América de Cali salió a dar un parte de tranquilidad sobre el fichaje de Arturo Vidal

Sorpresa en América de Cali: Lucas González no es más el técnico

El comunicado que publicó América de Cali fue sencillo, se comunicó que no continúa el técnico y sus asistentes, se les agradeció por su profesionalismo y les desearon éxitos en lo que viene.

“América de Cali informa a su afición, medios de comunicación y público en general que el director técnico Lucas González no continuará al frente del equipo profesional. Le agradecemos al profesor y a su cuerpo técnico, Alexis Henríquez, Tiago Pina y Carlos Tabares, su profesionalismo y les deseamos éxitos en sus futuros proyectos”, dice el comunicado.

Además, agrega que: “A partir de ese momento, Alex Escobar será el director técnico interino. A su lado estarán, Samy Stroh como asistente técnico y Marbin Sandoval como preparador físico”.

El desalentador reporte desde Chile que aleja definitivamente a Arturo Vidal de América

Pablo Ramos, periodista de ESPN, se refirió al tema y escribió: “lunes y en el entorno de Arturo Vidal confían en que el King fichará en Colo Colo. También es la intención del jugador y sólo está esperando que Blanco y Negro active las negociaciones formales. América de Cali no es ni plan B, apenas su 3era opción”.

En los últimos días, Vidal, durante sus transmisiones, ha mostrado su deseo por ir al club de sus amores, Colo-Colo, el cual, por ahora, no ha hecho una oferta formal por el jugador. Habrá que esperar en las próximas horas que parecen ser decisivas.

Arturo Vidal le responde a James Rodríguez si viene al América

Los dos jugadores fueron compañeros de equipo en el Bayern Múnich, allí crearon una amistad importante que a la fecha la reflejan cuando se ven o se hablan a través de plataformas digitales. Esta vez surgió el tema de América de Cali y la posibilidad de que el chileno llegue al Fútbol Colombiano. El ‘10’ del combinado nacional, ni corto ni perezoso, le preguntó sobre si venía al cuadro ‘escarlata’.

¿“Vas para el América o qué, papi”?, fue la pregunta de James Rodríguez. El chileno quiso evadir la pregunta:“¡Ay, papá!”. No dijo si sí o no, pero no fue su única respuesta. Agregó: “no digas eso, que está la gente de Colo Colo, de Boca Juniors, del América”.

Encuesta ¿Estuvo bien la decisión de la salida de Lucas González? ¿Estuvo bien la decisión de la salida de Lucas González? YA VOTARON 0 PERSONAS

Claramente, James Rodríguez no se quedó solo con esa respuesta e insistió tratando de sacar más información sobre la posible llegada, por lo que también le preguntó sobre si se “le medía a bailar salsa”.