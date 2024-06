Lucas González no lo pensó dos veces y le dio una nueva oportunidad. Contra Argentinos Juniors, ‘Niche’ tuvo su debut en el fútbol argentino tras ingresar al minuto 80 del juego.

Vale resaltar que Lucas González salió muy bien del fútbol colombiano, a tal punto que fue considerada promesa entre el gremio de directores técnicos en el fútbol colombiano. Tras un 2023 lleno de emociones con Águilas Doradas y América de Cali, aceptó la oferta de Central Córdoba, pero las cosas no han salido bien.

Una total pesadilla vive el técnico Lucas González en el fútbol argentino. Sus ideas parece que no encajan en Central Córdoba y se hunde en el último puesto de torneo en Argentina. Los números que presenta tras cinco partidos dirigidos son malos. Se espera pueda reaccionar en los próximos duelos del club o la decisión será inminente.

