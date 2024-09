América de Cali vive un gran presente, consiguiendo su quinta victoria consecutiva, después de vencer a Alianza F.C., en la ciudad de Valledupar, por la fecha 11 de la Liga Colombiana II-2024, en el último minuto del partido, después de un gran gol de tiro libre de su delantero Duván Vergara, quien se afianza como uno de los mejores jugadores del equipo.

A pesar de que no fue la mejor presentación de los ‘Diablos Rojos’, el entrenador Jorge ‘Polilla’ da Silva ha ido imponiendo su idea de juego de a poco en el equipo, razón por la que hay mucha ilusión por parte de la hinchada, en poder llegar hasta la fina del campeonato e ir por el título, que es la exigencia que hacen.

América de Cali va por todo

Después del final del compromiso, el entrenador Jorge da Silva habló en rueda de prensa ante los medios de comunicación, allí se mostró muy satisfecho por el resultado y lo realizado por los futbolistas en la cancha, pero también confirmó que para el duelo por de ida por los cuartos de final de la Copa Colombia ante La Equidad, pondrá su equipo titular.

“En relación con la Copa, yo quiero ganar. El miércoles vamos a poner el mejor equipo que tengamos, aunque eso no quiere decir que sea el mismo que jugó hoy. Veremos. Se nos viene una seguidilla de partidos importantes y no queremos correr el riesgo de tener lesiones musculares que impliquen la pérdida de 5 o 6 partidos porque estamos jugando cada 3 días. A la Copa le voy a dar toda la importancia que tiene, al menos por ahora. Me gusta y sé que en América no se pueden escoger los torneos. Se tiene que pelear todo. Ojalá que nos dé para pelear los dos frentes”, aseguró ‘El Polilla’.

Alianza vs América. Foto: América de Cali.

La decisión del entrenador gustó mucho a los hinchas, los cuales desean que el equipo busque ganar todas las competencias que tenga al frente, además, porque la Copa Colombia es un trofeo que todavía no ha podido ganar el club y da cupo a un cupo a la Copa Sudamericana.

Fecha y hora del partido de América de Cali por Copa Colombia

El duelo entre América de Cali ante La Equidad por la ida de los octavos de final de la Copa Colombia, se llevará a cabo el próximo miércoles 25 de septiembre a las 6:30 PM, en lo que será el regreso a su habitual caso, el estadio Pascual Guerrero, al cual se espera un lleno total por parte de la afición ‘escarlata’.

