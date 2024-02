Tulio Gómez se convirtió en el mayor accionista de América de Cali hace más de ocho años, desde ese tiempo, ha generado amores y odios en los aficionados del club ‘escarlata’, en donde muchos han valorado el trabajo que ha hecho con la institución, mientras que otros lo han cuestionado por no ganar la cantidad de títulos esperados.

El dirigente deportivo ha sido controversial con algunas de sus opiniones y decisiones, pero siempre ha mostrado su compromiso por mantener bien en la parte económica al equipo, tema del que reveló algunos detalles que muy pocos sabían, en una entrevista para el diario AS Colombia con el periodista César Augusto Londoño.

Una de las confesiones que hizo Tulio, fue la de cuánto dinero le ha invertido al club ‘escarlata’, allí indicó que han sido 20 millones de dólares, lo que sería en la actualidad cerca de 80 mil millones de pesos colombianos, cifra muy importante, pero con la que han logrado mantener equilibrada la economía de la institución vallecaucana.

“Le hemos invertido unos 20 millones de dólares. El equipo ya está dando utilidades, pero nosotros nunca le sacamos un peso al América. En la última asamblea en la que hubo utilidades, a los accionistas les preguntamos si repartíamos dividendos y todos votamos que no porque al América hay que capitalizarlo, dejarlo sin deudas y reinvertirle”, confesó el directivo.

América de Cali y las pocas ventas

Otro tema del que habló Gómez son la venta de futbolistas, del que, para sorpresa de muchos, indicó que hasta hora se están empezando a realizar ventas, debido a que la idea que tienen en el club es mantener la plantilla, pero en ocasiones son los propios jugadores los que exigen que sean vendidos, por lo que toca hacerlo.

“Apenas estamos empezando a vender. Nosotros procuramos no desbaratar el equipo. Hoy por hoy contratamos jugadores para ser campeones y no para vender. A veces se presentan oportunidades. Al jugador le dañan la cabeza y si no lo vendemos, no nos renueva. Entonces toca venderlo”, dijo Gómez.

¿Cuántos títulos ha conseguido Tulio Gómez con América de Cali?

Además de lograr el tan anhelado ascenso a la primera división en el año 2016, Tulio ganó dos títulos de la Liga de manera consecutiva en el año 2019 en la segunda parte del semestre y el otro en el 2022, títulos que para algunos aficionados han sido muy pocos, teniendo en cuenta la exigencia del club y su historia.

