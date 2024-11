Llegó a más de 1.3 millones de reproducciones: Así le respondió Richard Ríos a una periodista de Ecuador

El partido entre la Selección Colombia y Ecuador por la fecha doce de las Eliminatorias Sudamericanas al Mundial 2026 sigue dando de qué hablar y, en esta ocasión, fue una respuesta de Richard Ríos a una periodista ecuatoriana que empezó a sumar miles de reproducciones hasta superar las 1.3 millones de vistas en Instagram.

Ríos no tuvo el mejor de los rendimientos en la fecha FIFA de noviembre, pero eso no impidió que fuera ejemplo dentro y fuera de la cancha. Todo empezó en el partido contra Uruguay en condición de visitante con una lección a Darwin Núñez sobre cómo se debe comportar en un partido que tuvo mil y una emociones.

Llegó la fecha 12 de las Eliminatorias y selección colombiana perdió por 1-0 contra Ecuador en el estadio Metropolitano, de Barranquilla, y Richard Ríos fue sustituido al minuto 14 del segundo tiempo. El volante recibió una calificación de 6.6 puntos, según el portal SofaScore, y no dudó en admitir su responsabilidad en el gol de Enner Valencia.

“Acepto tu crítica, el gol (de Ecuador) sale de un error mío. Son cosas que también tengo que mirar, son cosas que tengo que mejorar y hoy (19 de noviembre) acepto que no fue uno de mis mejores partidos“, respondió Ríos en zona mixta antes de que se hiciera viral otra respuesta a una periodista ecuatoriana.

Llegó a más de 1.3 millones de vitas: La respuesta de Ríos a una periodista de Ecuador

Alan Minda y Richard Ríos, (Foto: Getty Images)

Gabriela Alcívar, de ‘El Canal del Fútbol’, le preguntó a Richard Ríos si veía a las dos selecciones, Ecuador y Colombia, clasificadas al Mundial 2026. Al principio, el volante colombiano no entendió la pregunta y soltó un “cómo así”. Llegó la aclaración de la periodista ecuatoriana y Ríos no dudó en responder que “a Ecuador yo no sé, pero a Colombia nos vemos clasificados con la ayuda de Dios”. La cuenta de Instagram de ‘El Canal del Fútbol’ publicó el video con el título “¡se enojó Richard Ríos!” y las más de 1.3 millones de reproducciones empezaron a llegar en 3, 2, 1…

Los puntos que necesita la Selección Colombia para asegurar la clasificación al Mundial 2026

La Selección Colombia terminó cuarta con 19 puntos en la tabla de posiciones de las Eliminatorias Conmebol al Mundial 2026. ¿Cuántas unidades le faltan para asegurar la clasificación directa? El periodista Carlos Antonio Vélez promedió los puntos con los que terminó la selección que ocupó el sexto lugar desde las Eliminatorias a la Copa del Mundo Francia 1998 y el resultado fue de 23.42. Dicho esto, a la Tricolor le faltarían cinco unidades para llegar a 24 puntos y, de esta forma, asegurar la clasificación directa al próximo Mundial. En cuanto al séptimo puesto que da cupo a un repechaje, el promedio dio 20.28 por lo que se tendrían que hacer al menos 21 unidades para asegurar este lugar.