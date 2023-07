América de Cali fue el equipo que mejor se reforzó para la presente Liga, es por esto que para sus hinchas hay una gran obligación de quedar campeón, teniendo en cuenta la calidad de su plantilla, hecho por el que también han elogiado a su mayor accionista, el empresario Tulio Gómez.

El dueño del cuadro ‘escarlata’ habló sobre muchos temas con el periodista Steven Arce para AS Colombia, allí reveló algunos detalles de lo que ha sido su estadía en el club desde que decidió hacerse el dueño, en donde indicó que lo primero que determinó era que quería ser el accionista mayoritario para poder tomar las decisiones.

“Pagué como 12 o 15 mil millones de pesos, me vendieron un porcentaje y a lo último me hice dueño de la mayoría de las acciones porque vi que en el fútbol donde mandan todos no manda ninguno, éramos 4 tomando decisiones… Me hice la promesa de hacerme accionista mayoritario y tomar decisiones, lo que pasó el 28 de mayo de 2016”, reveló Gómez.

Posteriormente, Tulio contó la millonada que le ha invertido al club desde el momento en el que lo adquirió, en el que no ha generado ganancias, pero ha podido sanear el equipo, es por eso que espera que algún día llegue un socio rico y así poder recuperar el dinero que le ha metido.

“A América le he metido más de 20 millones de dólares, solo la inversión la recuperamos cuando vendamos acciones, cuando llegue un socio rico. El fútbol en Colombia no genera dinero. No tengo ni salario en el América, pero algún día recuperaremos la inversión”, contó Tulio.