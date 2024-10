Pronósticos Colombia vs Chile: Las cuotas van a favor de los cafeteros

Para los pronósticos Colombia vs Chile por las eliminatorias hicimos un recorrido por los datos más interesantes que explican el desempeño de ambos equipos. También revisamos las cuotas, a partir de las cuales es posible evidenciar con antelación cuál es el favorito para ganar.

Realiza tus apuestas en las eliminatorias sudamericanas con los pronósticos Colombia vs Chile, un encuentro decisivo para la Tricolor en Barranquilla.

Los mejores pronósticos del Colombia vs Chile

Todas las cuotas son de Rushbet, correctas al momento de su publicación y sujetas a cambios.

Análisis Colombia vs Chile

De vuelta al estadio Metropolitano, los pronósticos Colombia vs Chile revelan una tendencia favorable al cuadro local. Es importante que la Tricolor tome precauciones en esta fecha. Su rival puede plantearle un partido cerrado. Conozca cómo llegan los equipos a esta nueva fecha de las Eliminatorias camino al Mundial del 2026.

La clasificación al Mundial está en casa. Hacer respetar el estadio Metropolitano es el objetivo principal de la Tricolor y este argumento nos ayudará a direccionar los pronósticos Colombia vs. Chile, partido programado para disputarse el 15 de octubre desde las 3:30 p.m. y con el arbitraje de Jesús Valenzuela, de Venezuela.

Cuotas Colombia vs Chile

La superioridad de Colombia en las cuotas es abrumadora. La Tricolor es el máximo favorito para conseguir un triunfo en el Metropolitano.

Colombia Empate Chile 1,41 4,60 9,00

La Selección de Chile siempre ha planteado compromisos fuertes contra Colombia. Esta vez no se espera algo distinto del cuadro austral. Su situación lo condiciona a jugarse el todo o nada en cada uno de los partidos que le quedan. El entrenador del combinado chileno, Ricardo Gareca, todavía no gana su primer partido oficial allí. Acumula cuatro derrotas y dos empates.

Ahora pasamos la página y analizamos los antecedentes por las eliminatorias. La Selección Colombia ganó siete veces contra cuatro triunfos chilenos y empataron en siete oportunidades.

¿Cómo llega Colombia?

La Selección nacional sufrió un traspiés en la fecha 9. Su verdugo fue Bolivia, en el Estadio Municipal de El Alto, donde el cuadro del altiplano ganó 1 – 0. Pese al contraste vivido en suelo boliviano, el combinado nacional conserva la segunda posición en la clasificación general con 16 unidades. Además, los dirigidos por Néstor Lorenzo tienen por delante 15 puntos en disputa como locales, incluidos los tres de este juego frente a Chile.

Posición en la tabla: 2

2 Goles: 9 a favor y 6 en contra

9 a favor y 6 en contra Jugadores clave: Jhon Durány Jéfferson Lerma

Jhon Durány Jéfferson Lerma Forma: PGEGG

En cuatro de sus anteriores cinco partidos, la Selección Colombia anotó más de 1,5 goles totales. Los últimos tres rivales que tuvo en Barranquilla fueron Uruguay, Brasil y Argentina. Para destacar que a cada uno de esos rivales Colombia marcó más de un gol. Lo que no está bien en la Tricolor es que en apenas uno de sus encuentros locales, el combinado nacional mantuvo su arco en cero. Ocurrió en el triunfo 1 – 0 sobre Venezuela.

Por otra parte, si la Selección Colombia le gana a Chile, entonces alcanzaría tres triunfos al hilo en casa por Eliminatorias. Un rendimiento así no se veía desde el proceso clasificatorio al Mundial de Brasil 2014, cuando la Tricolor logró victorias seguidas en Barranquilla frente a Uruguay, Paraguay, Bolivia, Perú y Ecuador.

¿Cómo llega Chile?

Su proceso al mando de Ricardo Gareca no ha tomado la fuerza suficiente para generar tranquilidad en los aficionados. Chile viene de jugar en condición de local frente a Brasil y perdió 1 – 2. El equipo es el penúltimo de las eliminatorias, con tan solo cinco puntos.

Posición en la tabla: 9

9 Goles: 4 a favor y 14 en contra

4 a favor y 14 en contra Jugadores clave: Marcelino Núñez y Rodrigo Echeverría

Marcelino Núñez y Rodrigo Echeverría Forma: PPPPE

Entre tantos problemas que aquejan a la Selección de Chile, uno en especial merece toda la atención. Los australes ajustan cinco derrotas consecutivas lejos de casa, con apenas un gol a favor. Tres de los cuatro seleccionados que visitó le convirtieron más de 1,5 goles. Solamente una de sus presentaciones a domicilio tuvo menos de 2,5 anotaciones totales.

Un dato más para destacar es el de la última vez que Chile ganó de visitante por unas eliminatorias. Fue en febrero del año 2022. Esa vez derrotó 2 – 3 a Bolivia.

Últimos 5 enfrentamientos Colombia vs Chile por Eliminatorias

Una victoria colombiana, tres empates y un triunfo chileno demuestran que las recientes visitas chilenas a Colombia dejaron partidos parejos, con muchos goles y sin diferencias tan considerables.