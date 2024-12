Juan Fernando Quintero ya decidió dónde jugará en 2025. El jugador colombiano tomó contundente decisión para su futuro, acabando cualquier rumor desde Argentina que aseguraban que se quedaría en Racing o volvería a River Plate.

Desde que viajó a Colombia por temas personales, varias son las informaciones desde Argentina y en nuestro país, pero el jugador no había salido a hablar de manera oficial, esta vez decidió hacerlo y los comentarios en redes sociales no se hicieron esperar.

Juan Fernando Quintero tomó contundente decisión para su futuro

En charla con ‘Radio la Red’ de Argentina, Juan Fernando Quintero contó detalles de su presente y futuro. Contó que no ha terminado contrato con Racing, pero que ya no continuará en el equipo argentino y que jugará en el Fútbol Colombiano.

“Me voy a quedar en Colombia”. “Sabemos de la competencia entre los clubes grandes de Argentina y nadie puede negar mi relación con River y con Gallardo. Mi decisión es quedarme en Colombia para estar cerca de mi familia. Di mi punto de vista, mi intención y ya veremos qué pasa. Estos temas los maneja mi representante, soy el menos indicado para hablar sobre las negociaciones”.

“Sí, claro. Cada que hay mercado nunca se sabe. Vivo muy agradecido con la gente de Racing, cuando tuve que viajar a Colombia me apoyaron, fue de conocimiento de todos lo que pasó. No es justo con nadie, no me sirve a mí, ni le sirve a nadie que yo tenga que estar de viaje a Colombia”.

“Yo soy colombiano, y no es un secreto que uno busca lo mejor para su futuro. De querer uno, uno quiere muchas cosas, pero esto también es un negocio para Racing y todos debemos ganar. Ya miraremos qué va a pasar y agradecido con los equipos que han estado interesados”.

Por otro lado, contó que se retirará en el Fútbol Colombiano si se da como lo tiene pensado: “si se da todo, yo creo que se cierra el ciclo como jugador, es un país que me ha dado todo como jugador. Hoy pertenezco a Racing todavía, pero creo que el presidente Milito será consciente que también fue futbolista, sabe que estas decisiones van más allá de cualquier precio“.

Contó que tuvo que vivir momentos muy complicados a lo largo del 2024, pero que logró salir adelante: “desde que pasó todos los días lloré y convivimos con eso. Uno trata de ser muy prudente por la situación, pero solo tengo que darle las gracias a todos. Hoy estamos estables, gracias a Dios, pero todo el año fue una incertidumbre. La sacamos adelante y ahora seguimos juntos que es lo más importante”.

