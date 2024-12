América de Cali fue uno de los equipos que decepcionó en el 2024, debido a que no consiguió ningún título de la Liga Colombiana, en la Copa Colombia perdió la final ante Atlético Nacional y en la Copa Sudamericana quedó eliminado en la primera fase ante Alianza de Valledupar, todos estos fracasos decepcionó a sus hinchas.

Uno de los jugadores que tuvo un aceptable semestre, fue el atacante Duván Vergara, futbolista que logró salvar al cuadro ‘escarlata’ durante varios partidos, anotando goles muy importantes, especialmente en los últimos minutos, pero que en la parte final del campeonato bajó considerablemente su rendimiento.

La merma en el nivel de Duván, se dio por el desgaste físico que tuvo el futbolista, pero también los fuertes cuestionamientos por parte de los hinchas americanos, esto debido a las palabras que dijo Vergara, en donde indicó que uno de sus sueños era jugar algún día en el Junior de Barranquilla, ya que es hinchas de ese equipo.

La confesión de Duván Vergara y crítica a la hinchada

En una entrevista para el medio ‘El Meridiano’, Duván Vergara confesó que lo afectaron mucho las duras críticas de los hinchas del América por lo sucedido con sus palabras sobre Junior, cuestionamientos que lo llevaron hasta a plantearse dejar tirado al equipo en pleno torneo, algo que sabía que no podía hacer, ya que tiene contrato y es un profesional.

Duván Vergara del América de Cali por la Copa BetPlay DIMAYOR 2024. Foto: VizzorImage / Gabriel Aponte.

Además, Vergara también cuestionó a los hinchas, los cueles son muy duros, exigiéndole al mayor accionista del club, Tulio Gómez, para que contrate refuerzos importantes, pero a la hora de ir al estadio a apoyar al equipo, no aparecen.

“No sé si es criticar o le tiran mucho a don Tulio, al dueño, que yo tengo mucha relación con el viejo, porque lo quiero como a un papá (…) les exigen refuerzos top que rompan el mercado, pero a la hora de abonarse o de ir al estadio, pues no están. No le estoy tirando, pero cambiaron los tiempos no es lo mismo que en 2019… La gente pedía que yo regresara (…) don Tulio hizo el esfuerzo y yo también. Sin embargo, no cumplieron con las expectativas de abonarse”, expresó el delantero.

