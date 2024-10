Aston Villa le dejó algo claro a Jhon Durán sobre el DT del equipo tras el reclamo del colombiano

Una vez más, Jhon Jáder Durán volvió a demostrar que está encendido en la temporada 2024-25, pero… El delantero colombiano anotó de nuevo con Aston Villa en la Champions League y justo después del gol fue sustituido por el entrenador Unai Emery. El fuerte reclamo llegó en 3, 2, 1…

De entrada, la sorpresa la dio el DT de Aston Villa al decidir que Jhon Durán fuera titular en el partido contra Bologna por la tercera fecha de la fase de la liga de la Champions League 2024-25. El atacante volvió a responder por todo lo alto para que los más de 40.000 aficionados asistentes al estadio Villa Park lo ovacionaran.

El partido no empezó nada fácil para Aston Villa y, de no ser por Dibu Martínez, no se hubieran ido 0-0 al descanso de medio tiempo. La apertura del marcador llegó al minuto 10 de la segunda etapa tras un gol de tiro libre de John McGinn y el tiempo para que Durán se reportara en el resultado se estaba empezando a acabar.

La decisión de Unai Emery fue que Ollie Watkins, el delantero ‘9’ titular de Aston Villa, empezara a calentar y cuando se preparaba para entrar apareció Jhon Jáder Durán. El delantero le ganó la posición al defensor colombiano Jhon Lucumí y en el área chica definió de zurda. “Yo estoy aquí. ¡Vamos!”, fue la celebración del atacante antes de que su DT le cambiara la sonrisa que tenía.

El gol de Durán de Aston Villa vs Bologna. (Foto: Imago)

Jhon Durán marcó al minuto 19 del segundo tiempo para la victoria dos a cero de Aston Villa contra Bologna y un minuto después el entrenador del equipo decidió que saliera del partido. Al jugador colombiano no le gustó nada la decisión y las cámaras de TV mostraron su polémico y furioso gesto.

Aston Villa le dejó algo claro a Jhon Durán sobre Unai Emery

Luego del reclamo de Durán al golpear una silla del banco de suplentes y darle una patada a otra asiento tras ser sustituido por Unai Emery tan solo un minuto después de haber marcado, Aston Villa decidió dejarle en claro al delantero colombiano con un contundente mensaje quién manda en el equipo. “El jefe”, publicó el club inglés en X presumiendo una foto del entrenador español.

Aston Villa sobre Unai Emery. (Foto: X / @AVFCOfficial)

El premio que ganó Jhon Jáder Durán tras su nuevo gol en Champions League

Jhon Jáder Durán terminó jugando 65 minutos en la victoria de Aston Villa vs Bologna del 22 de octubre y no solo recibió una calificación de 7.4 puntos, según el portal SofaScore. El delantero de la selección colombiana también ganó el premio al mejor jugador del partido que entrega la mismísima Champions League por, entre otros motivos, un gol, dos tiros a puerta, 28 toques y cinco duelos ganados de los 12 que disputó.

