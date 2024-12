Jhon Durán no para de ser noticia en la Premier League. El colombiano fue uno de los grandes protagonistas de la jornada tras marcar en la victoria del Aston Villa sobre el Manchester City. El mismo Pep Guardiola reaccionó al gol del jugador de la ‘Tricolor’.

Publicidad

Publicidad

El delantero colombiano aprovechó una contra letal cuando su rival atacaba. Sus compañeros salieron desde el propio campo. La jugada inició desde el ‘Dibu’ Martínez, en el medio campo filtraron un balón para Rogers y ahí se forjó todo el peligro.

ver también La fuerte advertencia de Rayo Vallecano que pone en alerta a James Rodríguez

El balón entre líneas fue aprovechado por el atacante que llegó hasta al área del Manchester City. Jhon Durán acompañó toda la jugada, ganó en velocidad, fue asistido cuando quedó solo frente al arquero y con pierna izquierda anotó el primero del partido.

Publicidad

Publicidad

Insólita reacción de Pep Guardiola al gol que les marcó Jhon Durán

El entrenador del Manchester City habló en rueda de prensa y aseguró que goles como el de Durán no les marcaban antes, pero destacó el buen momento que vive el club del colombiano.

“Por supuesto que hay más razones. Nos marcan goles que antes no nos metían y no metemos goles que antes sí. El fútbol no es solo una razón. Hay muchos factores. El Aston Villa es un equipo que lo está haciendo bien en la Champions y en la Premier. Este no es un estadio fácil al que venir.

Publicidad

Publicidad

La temporada pasada ganamos la Premier, pero perdimos aquí. Tenemos que ser positivos y confío mucho en estos chicos. Tenemos que encontrar una manera, paso a paso y más pronto o más tarde estaremos de vuelta”, dijo Pep.

“Puede que vengan resultados mejores y puede que no. Depende de nosotros. La solución es que vuelvan los jugadores. Ahora solo tenemos un central sano y eso lo hace mucho más difícil. Lo volveremos a intentar en el próximo partido y no podemos pensar mucho más allá de eso“, finalizó.