El 'mesiánico' toque de balón de Luis Díaz en el segundo gol de Liverpool ante West Ham

Al minuto 40, Lucho recibió un lindo pase que lo activó por zona derecha. Luis Díaz no tuvo que controlar la pelota, sino que sobre la marcha hizo el pase hacia Mohamed Salah, quien hizo una pirueta con algo de ‘MasterClass’, para que Cody rematara. Golazo y espectacular juego de memoria.

Comunicador Social y Periodista especializado en deportes con más de 9 años de experiencia en medios de comunicación. De mente futbolera y corazón santafereño, apasionado por el ciclismo. Cubro el día a día del fútbol colombiano, Atlético Nacional, América de Cali, Millonarios, Selección Colombia, jugadores colombianos en el exterior, etc. Diplomado en periodismo deportivo / táctica y estrategia en fútbol y periodismo digital. He trabajado en medios de gran reconocimiento como El Espectador, Diario AS Colombia, El Periódico Deportivo y Colombia.com. Cobertura en Bolavip desde 2021.