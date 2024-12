En Argentina confirman que Juanfer Quintero tendría todo listo con América de Cali

Momentos de tensión y expectativa en América de Cali. Luego de perder la final de Copa Colombia y no alcanzar el cupo a la final de la Liga Colombiana II-2024, el equipo rojo se mueve en el mercado con la idea de reforzar de mejor manera el plantel y volver a la pelea por los títulos en el 2025.

Las miradas de América se colocan en Juan Fernando Quintero, el volante sensación del fútbol argentino que fue clave en el ciclo del técnico Gustavo Costas para conseguir el título de Copa Sudamericana 2024. El volante colombiano fue trascendental y su presencia marcó la diferencia que se necesitaba para lograr el trofeo de la Conmebol.

Ahora, su futuro es una verdadera incógnita. Se han revelado algunas situaciones que hacen creer que su carrera podría seguir en el fútbol colombiano. América de Cali fue de los primeros que se movió por Juan Fernando Quintero y ahora el sueño parece que es una realidad. Según informa la prensa argentina, el volante paisa tendría todo arreglado con el ‘Mago’.

Más exactamente, TNT Sports fue más allá y confirmó que el jugador ya tendría todo arreglado con América de Cali para la temporada 2025, en una operación que puede llegar a los cinco millones de dólares.

Juan Fernando Quintero sería jugador de América, según TNT Sports

De esta manera, América de Cali rompería el mercado de pases en Colombia y se lanza con fuerte inversión para traer de vuelta al FPC a uno de los volantes más reconocidos de los últimos años en Sudamérica. La ambiciosa apuesta tiene como objetivo ser campeón definitivamente el año entrante.

“Juanfer Quintero ya tendría TODO ARREGLADO con América de Cali. El contrato por 3 años ya lo tiene y estaría todo OK con el jugador. Se convertiría en el MEJOR PAGO del fútbol colombiano. Lo único que falta es que llegue una oferta formal a Racing, lo cual todavía no sucedió. Más allá de que la cifra oficial que pretende Racing no es oficial, lo que trascendió que es por 5M de dólares que se podría dar la salida del club”, dice TNT Sports Argentina en su reporte en la red social X.

“Por ahora: están esperando la respuesta de Roger por la 2da oferta y están a punto de perder a Juanfer”, agrega el medio argentino, que cita al periodista Iván Gorza.