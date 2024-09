Sin tocar el balón, Luis Díaz hizo reaccionar a un hincha y llegó a más de 2.6 millones de reproducciones

Las cosas que el fútbol de Luis Díaz puede conseguir. El nuevo formato de la Champions League puso primera marcha, y aunque los hinchas colombianos esperaban ver a ‘Lucho’ como titular, la decisión del entrenador de Liverpool FC fue que iniciara como suplente en el partido contra AC Milan. Sin embargo, esto no impidió que el extremo colombiano hiciera reaccionar a un hincha sin tocar el balón.

¡El video llegó a más de 2.6 millones de reproducciones! La era de Arne Slot como entrenador de Liverpool empezó con un nivel superlativo de Díaz, quien en los primeros cuatro partidos de la Premier League 2024-25 se convirtió junto a Mohamed Salah en el máximo goleador del equipo con tres anotaciones.

Incluso, a pesar de jugar más de 180 minutos con la Selección Colombia en el empate contra Perú y la victoria frente a Argentina, el entrenador Slot decidió que Luis Díaz fuera titular en la derrota contra Nottingham Forest tan solo tres días después de haber jugado contra la Albiceleste en Barranquilla. Otra historia sería en la Champions League.

Va ‘Lucho’ Díaz… ¿No? Esa era la premisa de los hinchas colombianos, pero Arne Slot sorprendió y decidió que en el partido contra AC Milán el extremo fuera suplente por primera vez desde que asumió como técnico de Liverpool. No obstante, eso no impidió que el jugador colombiano fuera el protagonista de un video con más de 2.6 millones de reproducciones que publicó la cuenta oficial de la Champions League en Instagram.

Díaz jugó 22 minutos en AC Milan vs. Liverpool. (Foto: Imago)

Entró y no desentonó. Díaz jugó 22 minutos en la victoria de Liverpool contra AC Milan por tres goles a uno, de los diez pases que dio todos fueron correctos y tan solo perdió el balón tres veces. Mientras que todo esto sucedía, el video de la reacción de un pequeño hincha con el extremo colombiano empezaba a ganar miles y miles de reproducciones por el gran gesto de ‘Lucho’.

Video: Sin tocar el balón, Luis Díaz hizo reaccionar a un hincha

Justo antes del inicio del partido entre AC Milan vs. Liverpool en Italia, y sin tocar el balón por primera vez, Luis Díaz hizo reaccionar a un pequeño hincha cuando decidió parar antes de ingresar al túnel del estadio San Siro, firmarle una camiseta, devolvérsela y hacerle vivir uno de los momentos más felices de su vida. La Champions League no dudó y publicó el video en Instagram con el siguiente mensaje: “Siempre hay tiempo para los fans”.

La reacción de ‘Lucho’ Díaz a la primera suplencia con Arne Slot

No solo entró enchufado al partido, lejos de molestarse o guardar silencio frente a la primera suplencia en la era de Arne Slot en Liverpool, ‘Lucho’ Díaz no dejó pasar por alto la victoria contra AC Milan y reaccionó publicando cuatro fotos del triunfo con las siglas de la Champions League y un emoji de un rayo. El jugador colombiano podría volver a ser titular contra AFC Bournemouth el sábado 21 de septiembre a las 9:00 A.M. por la quinta fecha de la Premier League.