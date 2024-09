Luis Díaz apareció con la respuesta perfecta al DT de Liverpool por dejarlo como suplente

Los seguidores de Luis Díaz tenían agendado el martes 17 de septiembre de 2024 como el día en el que el extremo colombiano volvía a jugar laChampions League con Liverpool FC luego de una temporada en la que no clasificaron a este torneo, pero… De entrada, el DT Arne Slot sorprendió, y decidió que ‘Lucho’ fuera suplente en el partido contra AC Milan.

Desde que Slot inició como entrenador de Liverpool el primero de junio de 2024, la importancia que Díaz tiene el equipo iba ser pública tanto fuera como dentro de la cancha. Ante los mil y un rumores de prensa sobre una posible salida del jugador colombiano al FC Barcelona o PSG, el técnico neerlandés apareció con un gran voto de confianza.

Luego de que Arne Slot dijera en conferencia de prensa el 16 de agosto de 2024 sobre Luis Díaz que “su futuro está con nosotros porque me gusta mucho lo que he visto en los últimos 10 días y vi lo mismo la temporada pasada. Ha tenido un gran impacto en las temporadas del Liverpool y espero que tenga un gran impacto también en la próxima temporada”; el DT lo puso como titular en todos los cuatro partidos que había jugado el equipo inglés hasta el debut en la Champions League 2024-25. Y entonces… ¿Qué pasó?

Con una actuación de 61 minutos en la derrota por uno a cero contra Nottingham Forest en la que la aplicación BeSoccer le dio 5.4 puntos como calificación, ‘Lucho’ Díaz no mostró la mejor versión y, todo parece indicar, que le dio argumentos al entrenador de Liverpool para no que no fuera titular en el primer partido de la fase de la liga, ya no se juega fase de grupos, de la Champions League.

Díaz jugó 22 minutos contra AC Milan. (Foto: Imago)

Díaz ingresó al minuto 68 de la victoria de Liverpool contra AC Milan por tres a uno, jugó 22 minutos, tocó el balón 15 veces con una precisión del 100 por ciento de los diez pases que dio, ganó dos de los cinco duelos que tuvo por tierra y perdió tres veces el balón, antes de que Arne Slot confesara por qué decidió que fuera suplente. La respuesta perfecta de ‘Lucho’ no iba a tardar.

Luis Díaz apareció con la respuesta perfecta a Slot por dejarlo como suplente

Lejos de enojarse o guardar algún tipo de silencio que hubiera generado muchas especulaciones, Luis Díaz se manejó a la perfección y publicó cuatro fotos y las siglas de la Champions League (UCL) junto a un emoji de un rayo para celebrar la victoria a pesar de que el técnico de Liverpool decidiera que fuera suplente contra AC Milan en la Liga de Campeones.

Luis Díaz sobre su regreso a la Champions. (Foto: Instagram / @luisdiaz19_)

¿Cuándo vuelve a jugar Luis Díaz con Liverpool en la Champions League?

El próximo partido de Liverpool FC será contra AFC Bournemouth el sábado 21 de septiembre a las 9:00 A.M. por la quinta fecha de la Premier League 2024-25. En cuanto a la Champions League, ‘Lucho’ Díaz, Mohamed Salah y compañía volverán a jugar cuando enfrenten a Bologna, de Italia, el miércoles dos de octubre a las 2:00 P.M.

