Rigoberto Urán es uno de los ciclistas que más ha dado de qué hablar en la última época del ciclismo nacional. Sus logros a nivel individual lo ponen como uno de los mejores en los últimos años, el cariño de la gente es notorio, pues siempre se ha caracterizado por hablar sin filtros, decir las cosas como las siente y no guardarse nada.

El pedalista antioqueño se mostró preocupado por la actualidad del ciclismo colombiano, algo que lo tiene pensando, pues para él “no hay un ciclista bueno en Colombia”. Nombró los únicos que quedan y aseguró que por ahora no ve a un prospecto que venga a reemplazar a los que ya van de salida.

“¿Cuál es la realidad? Que no tenemos un ciclista bueno en Colombia, no hay nada, lo último que estaba se llama Sergio Higuita, Daniel Martínez, Buitrago, mar#! no hay nada, no sé qué es lo que pasa, en Europa el ciclismo está muy fuerte, pero falta esa calidad aquí, se han ido muchos a Europa, pero no aguantan uno o dos años, no se adaptan al ritmo de carrera, es algo que nos preocupa mucho en el ciclismo, no hay nadie que nos vaya a reemplazar”.